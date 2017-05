Während der vergangenen Monate hat sich der Wechsel an der Spitze der CSU in Auerbach schon angedeutet. Helmut Zerreis musste aus beruflichen Gründen kürzer treten. Jetzt hat ihn Bernhard Hinteregger abgelöst. Zwei neue Gesichter gibt es auch im Stellvertreter-Trio.

Eine Nein-Stimme

Warnung vor Rot-Rot-Grün

CSU-Ortsverband Auerbach Neuwahlen



Vorsitzender: Bernhard Hinteregger (neu)



Stellvertreter: Siegfried Neukam , Helga Trenz (neu), Uwe Ditz (neu)



Schriftführer: Thomas Lehner



Schatzmeister: Manfred Stefandl



Beisitzer: Christian Lindner, Stefan Egerer, Michael Lehner, Markus Neukam und Christian Trenz



Revisoren: Hans Kormann und Patrick Lehner (neu)



Delegierte in der Kreisversammlung: Bernhard Hinteregger, Uwe Ditz, Eugen Eckert, Stefan Egerer, Christian Lindner und Siegfried Neukam



Delegierte bei der Nominierung der Direktkandidaten zur Landtags- und Bezirkstagswahl: Christian Lindner, Bernhard Hinteregger, Helmut Zerreis und Helga Trenz .



Ehrungen



10 Jahre: Helmut Zerreis, Anneliese Lehner, Christian Trenz, Eleonore "Elly" Haberberger, Helga Meisel, Matthias Bock und Peter Koch



15 Jahre: Thomas Lehner



20 Jahre: Annemarie Schleicher



30 Jahre: Siegfried Neukam, Lothar Schmiedl und Arthur Schriml



35 Jahre: Herbert Appl und Manfred Stefandl



45 Jahre: Angelika Meisel, Josef Schaller und Albert Wiesneth . (sck)

Zur Jahreshauptversammlung des 90 Mitglieder starken Ortsverbands waren 25 Frauen und Männer ins Café Postillon gekommen. Vor ihnen erklärte der amtierende Vorsitzende Helmut Zerreis, dass er nach acht Jahren an der Spitze nicht mehr für dieses Amt kandidieren wolle. Auch seine Stellvertreter Christian Lindner und Christian Trenz stellten sich nicht mehr zur Verfügung.Als seinen Nachfolger schlug Zerreis im Namen des Ortsvorstands und der Stadtratsfraktion Bernhard Hinteregger vor. Der 38-Jährige stellte sich als gelernter Bäcker und jetziger selbstständiger Gastronom vor. Weitere Kandidaten gab es nicht, und bei einer Nein-Stimme fiel die Wahl auf Hinteregger.Aus dem Stellvertreter-Trio trat nur Siegfried Neukam zur Wiederwahl an. Helga Trenz und Uwe Ditz stießen als neue Kandidaten dazu. En bloc sprach ihnen die Versammlung das Vertrauen aus.Berufliche Veränderungen seit dem vergangenen Herbst waren es, die Helmut Zerreis veranlassten, nicht mehr als Ortsvorsitzender weiterzumachen. Er dankte seinem Stellvertreter Christian Lindner, der ihn seit einem halben Jahr entlastet und faktisch sogar die Geschäfte des Ortsverbands geführt habe.Zur Stadtratsarbeit der CSU Auerbach äußerte sich der Fraktionssprecher Herbert Appl. Er erwähnte den Kauf des Hotels Goldner Löwe nach dessen Insolvenz. Dort arbeite die Stadtverwaltung, während das Rathaus saniert wird. Dafür sind rund drei Millionen Euro veranschlagt. Auch das Nachbargebäude des einsturzgefährdeten Ruderstadels hat die Stadt erworben. Für den Ausbau der Michelfelder Straße haben sich die Kosten auf rund 900 000 Euro reduziert. Der erste Bauabschnitt beginne in der zweiten Maiwoche.Eine 100-prozentige Kostenübernahme gewähre der Freistaat Bayern für den Hochwasserschutz der Auerbacher Straße in Michelfeld. Die Stadt Auerbach hat nach der Fertigstellung lediglich die Unterhaltskosten für die Bauten zu tragen.Vor allem die Käufe erforderten im Haushalt eine Nettokreditaufnahme von etwa 640 000 Euro. Diese Summe könne verständlicherweise nicht in einem Jahr erwirtschaftet werden, führte Appl aus. Eine zinsgünstige Finanzierung sei jedoch abzusehen.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz ging auf die bevorstehende Bundestagswahl ein und warnte vor der ernstzunehmenden Möglichkeit eines rot-rot-grünen Bündnisses. "Wir müssen uns bewusstmachen, dass es uns gut geht. Dies ist einer guten Verwaltung, einem guten System und guten Politikern geschuldet", gab er zu bedenken.