Noch heuer soll die Erschließung des neuen Baugebiets am Festplatz anlaufen. Planung und Ausschreibung lösten einen regelrechten Run aus: In nur vier Wochen waren die 16 Parzellen weg. Erste Arbeiten hat jetzt der städtische Bauhof geleistet. Die an der Hopfenoher Straße stehenden Bäume mussten weichen. Geht alles glatt, kann im Juli mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden. Bild: swt