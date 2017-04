Gute Nachrichten gibt es für Ohrenbach. Die Neugestaltung der Bushaltestelle wird in diesem Jahr in Angriff genommen. Das ist ein erster Schritt zur Dorfplatzerneuerung, die auch den gegenüber liegenden Weiher mit einschließt.

Kerzen nicht gestattet

Straßenbau in Michelfeld

Erdwall soll Baugebiet Am Dornbach schützen Voran geht es mit der Hochwasserschutz am Dornbach. Nach einem Starkregenereignis am 20. Juni 2013 wurden die Seuß-Ingenieure mit der Erarbeitung eines Konzepts zum Schutz der Gebiete Am Dornbach, Rosenhof und Ohrenbach beauftragt. Die Pläne passierten am 4. Dezember 2013 den Stadtrat. Umgesetzt wurden sie aber nicht. Bei einem Kostenaufwand von 1,6 Millionen Euro wären keine Fördermittel bereitgestellt worden.



Die Maßnahme Am Dornbach wurde 2013 mit 230 000 Euro veranschlagt. Um größere Fluten zu bewältigen, müssten ein Rückhaltebecken und ein Regenwasserkanal gebaut werden, die 160 000 Euro verschlingen würden. Nun haben die Seuß-Ingenieure die Situation noch einmal untersucht und unterbreiteten einen neuen Vorschlag.



Ein Erddamm entlang der nördlichen Grundstücksgrenze des Baugebietes soll demnach die Wohnhäuser schützen. Statt eines Regenrückhaltebeckens würden natürlich vorhandene Mulden den Ablauf des Wassers drosseln. Die Abmessungen des Erdwalls betragen in der Länge 625 Meter, in der Dammhöhe im Mittel 0,60 Meter und in der Kronenbreite 0,50 Meter. Das Auffüllvolumen summiert sich auf 400 Kubikmeter. Die Kosten liegen bei rund 65 000 Euro.



Martin Weiß (FW/AA) dankte für die kostengünstigere Variante, monierte aber, dass es für derartige Schutzmaßnahmen nach wie vor keine Fördermittel gebe. (swt)

Geplant ist diese Maßnahme für 2019, erklärte Bürgermeister Joachim Neuß in der Stadtratssitzung am Mittwochabend auf eine Nachfrage von Herbert Appl (CSU). Josef Lehner (CUU) sprach von der positiven Resonanz der Ohrenbacher Bürger, die sich schon auf die Neugestaltung freuten.Nachdem der Kalkulationszeitraum für die Bestattungsgebühren in Auerbach noch bis 2018 läuft, wird eine eventuelle Anpassung erst 2019 erfolgen. Geändert wurde auch die Friedhofssatzung im Hinblick auf den neuen Friedhain für Urnengräber. Die vorgeschriebenen Maße sind 0,30 Meter Länge und Breite sowie eine Tiefe von 0,90 Meter. Ein Nutzungsrecht kann nicht erworben werden; somit scheidet auch eine Verlängerung aus. Die Pflege und Instandhaltung des Friedhains obliegt ausschließlich der Stadt. Sie verlangt die Beisetzung der Urnen ohne eine sogenannte Überurne. Das Material der Urne muss biologisch abbaubar sein. Kerzen oder Gestecke dürfen nicht aufgestellt werden.Zur Nennung der Verstorbenen, die hier bestattet sind, ist ein zentraler Gedenkstein vorgesehen. Neben Vor- und Zunamen können die Geburts- und Sterbedaten hinzugefügt werden. Die Gestaltung wird von der Friedhofsverwaltung vorgegeben.132 Todesfälle gab es im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sind es im ersten Quartal bereits 49 gewesen, bedauerte der Rathauschef.Für die letzten Bauabschnitte in der Michelfelder Hauptstraße zwischen Einfahrt Klostertor und Anwesen Krodel hat das staatliche Bauamt eine Vereinbarung ausgearbeitet. Sie regelt den Ablauf der Arbeiten und die Kostenteilung für den Triebwerkskanal. 20 Prozent trägt die Stadt, und das Staatliche Bauamt übernimmt 80 Prozent. Es wird eine Betonwanne in U-Form in den Kanal eingebaut. Die neue Straße und die Gehwege werden nach den tatsächlich anfallenden Kosten abgerechnet. Einstimmig genehmigte der Stadtrat diese Regelungen. Wann mit den beiden letzten Bauabschnitten begonnen wird, obliegt dem Bauamt in Amberg. Es hat noch kein genaues Datum genannt.Der Bericht über das Haushaltsjahr 2016 bei der Spitalstiftung wird dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt, beschloss der Stadtrat weiter. Rund 550 000 Euro Miet- und Pachteinnahmen flossen in die Rücklage. Für die Sanierung und den Umbau des Spitals kommen erhebliche Investitionen auf den Träger zu. Derzeit werden die Förderungen geklärt, teilte Bürgermeister Neuß in der Sitzung am Mittwoch mit. Der Verwaltungshaushalt der Stiftung schloss mit 85 972 Euro, der Vermögenhaushalt mit 798 277 Euro.