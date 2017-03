"Jeden Tag eine gute Tat" heißt das Gebot für Pfadfinder. Die Auerbacher Frauen-Union (FU) lässt sich etwas mehr Zeit. Jeden Monat eine gute Tat, das hat auch im 27. Jahr wieder funktioniert, meint die Vorsitzende Gabriele Appl.

696 Kinder beschenkt

Vorstoß in Männerdomäne

Grüße von CSU und JU

Frauen-Union Auerbach Wahlen



Vorsitzende: Gabriele Appl



Stellvertreterinnen: Gabi Wölfel Katharina Noack (neu)



Schriftführerin: Agathe Schriml



Schatzmeisterin: Andrea Kraus



Beisitzerinnen: Birgit Barth, Karin Hofmann, Gretl Neugebauer, Gabi Schleicher und Maria Schriml



Kassenprüferinnen: Annelies Lehner, Annemarie Schleicher



Delegierte zur Kreisversammlung: Andrea Kraus, Gretl Neugebauer, Agathe Schriml, Maria Schriml und Gabi Wölfel; Ersatz: Karin Hofmann, Annelies Lehner, Annemarie Schleicher, Gabi Schleicher und Katharina Noack .



Ehrungen



25 Jahre Mitgliedschaft: Angelika Meisel, Anke Kölbl, Sigrid Renner



10 Jahre: Helga Meisel, Brigitte Geyer und Maria Schriml . (cs)

Wir sind erfolgreich. Und wir geben der CSU ein weiblicheres Gesicht. FU-Vorsitzende Gabriele Appl

"Wir sind erfolgreich. Und wir geben der CSU ein weiblicheres Gesicht", betonte Appl, die seit der Gründung an der Spitze steht. Die Mitglieder bestätigten sie bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend ein weiteres Mal.Hausaufgabe bleibe bei derzeit 43 Mitgliedern weiterhin die Werbung. "Wir müssen versuchen, die Frauen von der Arbeit der FU zu überzeugen", sagte sie und begrüßte Stefanie Lindner als Neuzugang. Wenn es auch ein ehrgeiziges Ziel sei, peile der Ortsverband doch den Durchbruch der Schallmauer 50 an."Jeden Monat eine gute Tat, ihr Ziel seit 27 Jahren, hat die FU auch im abgelaufenen Jahr wieder hingekriegt", sagte die Vorsitzende. Appl erinnerte an liebgewordene Aktionen wie das Begrüßungsgeschenk für neugeborene Auerbacher. Seit 2005 wurden 696 Kinder beschenkt, und die FU sei bereit, dies fortzuführen. Es sei ein kleines Zeichen an die Eltern für das Ja zum Kind und zur Familie.Nach wie vor ein Magnet sei der im zweijährigen Turnus organisierte Ostermarkt. Seit mehr als 20 Jahren bringe die Frauen-Union den Altenheim-Bewohnern in Auerbach und Ranna Ostergeschenke. Rund 150 Senioren hätten sich 2016 darüber gefreut. Auch heuer werde es diesen Besuch wieder geben, begleitet von jungen Musikern der Instrumentalgruppe Schalom um Agathe Schriml.Seit Jahren beteilige sich die FU am städtischen Ferienprogramm. Bekannt und beliebt sei der "Flohmarkt von Kindern für Kinder", ohne Standgebühr und mit einem aus der FU-Kasse spendierten Ferien-Eis. Auf Unterstützung könne auch die Junge Union zählen, wie bei der Veranstaltung in Michelfeld.Der Preisschafkopf für Frauen stoße in eine Männerdomäne vor und finde große Resonanz. Mit der zweiten Bürgerinnenversammlung am Donnerstag, 27. April, will die FU erneut eine "politische Duftnote" setzen. Die erste Veranstaltung dieser Art hatten die Frauen im November 2013 für den damaligen CSU-Bürgermeisterkandidaten Uwe Ditz auf die Beine gestellt. Diesmal solle die gesamte CSU-Stadtratsfraktion einschließlich der Ortssprecher die Sorgen, Fragen und Nöte kennenlernen.Nach sich gezogen habe die Premierenveranstaltung 2013 die dabei angeregte Neugestaltung des Friedhofseinganges. "Und das schreiben wir uns auf unsere FU-Fahne", gab die Vorsitzende unmissverständlich zu verstehen. Unter dem Leitfaden "Frauen von heute warten nicht auf Wunder. Wir machen sie" will die FU Auerbach ihre politische Arbeit auch weiterhin auf sozialem Gebiet leisten und sich den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen.Über die Arbeit der CSU-Stadtratsfraktion informierte Herbert Appl. Derzeit werde im Finanzausschuss der Haushaltsplan erstellt, was sich wohl noch hinziehen dürfte, auch im Blick auf die mögliche Ansiedlung eines Unternehmens im Industriegebiet Saaß. Dann käme auf die Stadt die Erschließung des Geländes zu, mit nicht unerheblichen Investitionen. Appl lud die FU-Frauen ein zur Teilnahme an einer Fraktionssitzung, um den Ablauf hautnah zu erleben.Die Grüße des CSU-Ortsverbands überbrachte der stellvertretende Vorsitzende Siegfried Neukam: "Wir sind froh, wenn die FU etwas veranstaltet und in Angriff nimmt, wie jetzt wieder vor Ostern." Für die Junge Union überbrachte der frisch gewählte Vorsitzende Fabian Gottschalk den Dank und die Bitte, auch in Zukunft der JU unter die Arme zu greifen.Als wichtige Finanzquelle bezeichnete Schatzmeisterin Andrea Kraus bei ihrem Bericht die Einnahmen vom Ostermarkt. Die Kassenprüfer Annemarie Schleicher und Annelies Lehner bestätigten eine vorbildliche Kassenführung.Mit einer erweiterten Vorstandschaft geht die FU die neue Wahlperiode an. Die Mitglieder nahmen den Vorschlag an, eine weitere Stellvertreterin zu wählen. Diesen Posten bekleidet Katharina Noack.