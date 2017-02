In knapp 25 Minuten war der öffentliche Teil der Stadtratssitzung am Mittwoch vorbei. Das Hauptaugenmerk, auch der zahlreichen anwesenden Besucher, lag auf den Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern in Ranna und in Michelfeld.

Gefährliche Treppenhäuser

Entwürfe zum Festpreis

(swt) Beide Gebäude sind in die Jahre gekommen und bedürfen einer logistischen Erneuerung. Der Sradtrat vergab die Entwurfsplanung für die nötigen Sanierungen und Umbauten.Die Feuerwehren Michelfeld und Ranna klagen über unzureichende Versammlungs- und Schulungsräume. Speziell in Ranna stehen diese auch für öffentliche Versammlungen oder Wahlen zur Verfügung. Gefährliche Treppenaufgänge erschweren hier und in Michelfeld die Nutzung. Auch die Toilettenanlagen sind sanierungsbedürftig.Ausführliche Voruntersuchungen haben nun in Michelfeld ergeben, dass der Trockenturm nicht mehr benötigt wird und abgerissen werden kann. Auch das Dachgeschoss soll entfernt und, ebenso wie das Treppenhaus, neu errichtet werden. Statische Untersuchungen erbrachten bereits grünes Licht dafür.In Ranna wird die Lücke zwischen Feuerwehrhaus und Grillhütte durch einen Verbindungsbau geschlossen. Dafür wird das Dachgeschoss im Feuerwehrhaus zurückgebaut. Damit würden beide Gebäudeteile eingeschossig und barrierefrei erreichbar. Im Zwischenbau kann die Schutzkleidung der Wehrmänner in einer neu dimensionierten Umkleide bereitgelegt werden. Bisher wurde die Kleidung zusammen mit einem dieselbetriebenen Einsatzfahrzeug aufbewahrt.Die Planungen für die Umbauten vergab der Stadtrat an Thomas Meyer. 3000 Euro kostet der Entwurf für Michelfeld, Ranna beläuft sich auf 2600 Euro. Beides sind Festpreise. Die Ergebnisse bekommt der Stadtrat erneut zur Beratung vorgestellt. Wann mit einem Beginn der Maßnahmen zu rechnen ist, kann noch nicht sicher gesagt werden.