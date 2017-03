"Wasser vebindet": Unter diesem Arbeitstitel stellte Landschaftsarchitekt David Neidl seine Pläne für das Kneipp-Areal in Königstein vor. Das arg in die Jahre gekommene Wohlfühlgelände neben dem neu erbauten Haus Rosenau bedarf dringend einer Sanierung.

Bachlauf freilegen

Kein Wohnmobilstellplatz

Königstein. (swt) Zwischen dem Naturbad und der Regens-Wagner-Einrichtung gelegen, sollen das Kneippbecken und sein Umfeld erneuert werden - in Summe eine etwa 1000 Quadratmeter große Fläche.Nach den Plänen des Sulzbach-Rosenberger Architekten wird zwischen dem alten Baumbestand der derzeit verrohrte Bach wieder ans Tageslicht geholt. Dazu muss etwa 1,20 Meter tief gegraben werden. Erlebbar gemacht, wird das Gewässer durch kleine Staustufen und eine Verbreiterung zu einer Aufenthaltszone mit Steinen und Holz.Entstehen sollen nach Wunsch des Marktrates auch ein Barfußpfad, ein kleiner Bauerngarten und eine Sitzgelegenheit für Alt und Jung. Diese wird mit einer Pergola ergänzt. Die Wege werden durch eine wassergebundene Decke befahrbar gemacht, die Barrierefreiheit soll erhalten werden. Als Ausgleichsfläche zum Regens-Wagner-Bau wird an eine Streuobstwiese gedacht. Die Pflege des Bauerngartens würde der Obst- und Gartenbauverein Königstein übernehmen. Das hat Bürgermeister Hans Koch bereits abgeklärt. Einige Spielgeräte wie eine kleine Kletterwand können auch Kinder locken.Der vom Rathauschef gewünschte Wohnmobilstellplatz kann an dieser Stelle nicht kommen. Dafür werden fünf normale Parkplätze geschaffen. Die Verbindung vom Kneipp-Areal zum Naturbad wird durch einen Böschungsweg geschaffen, der ebenfalls barrierefrei zugänglich wird.Rund 175 000 Euro Kosten sind vorläufig veranschlagt; etwa 75 bis 85 Prozent Förderung sind zu erwarten. Koch betonte, dass die Gemeinde ohnehin rund 40 000 Euro in den Grünordnungsplan investieren müsse. Dieses Geld könne man durchaus für die Neuanlage der Kneippwiese nehmen. Mit den Fördergeldern wären dann die Kosten gedeckt. Er betonte die touristische Aufwertung.Die Nachfrage nach einer E-Bike-Ladestation aus der CSU-Fraktion beantwortete Koch: "Der Landkreis möchte ein Konzept erstellen, mit einheitlichen Stationen und Vorgaben für die Radler." Dazu gebe es demnächst eine Sitzung im Landratsamt. Diese sollte man abwarten.Die Freien Wähler fragten nach, ob sich die Regens-Wagner-Stiftung als Nachbar an den Baumaßnahmen beteiligen werde. Koch ergänzte, dies sei nie geplant gewesen und werde auch nicht der Fall sein.