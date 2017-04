Nachdem die Besucher den Saal verlassen hatten, ging für den Auerbacher Stadtrat die Arbeit weiter. Die wichtigste Nachricht aus dem nichtöffentlichen Teil betrifft den Ausbau der Michelfelder Straße.

(swt) Die Arbeiten werden noch im April beginnen. Nach dem Ende der Ausschreibung, an der sich fünf Bewerber beteiligten, ging der Sanierungsauftrag an die Firma Prösl Bau GmbH aus Eschenbach. Ihr Angebot liegt bei 902 000 Euro.Die Kostenberechnung hatte 1 074 000 Euro ergeben. Darin ist auch die Erneuerung des Oberflächenwasserkanals enthalten. Die Eschenbacher Firma gab das günstigste Gebot ab. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 55 Prozent bezuschusst. Beginnen werden die Sanierungsarbeiten nach derzeitigen Planungen am Montag, 24. April.Ausgeführt werden sie in zwei Bauabschnitten. In der ersten Stufe wird der Bereich zwischen Speckbachweg und der Einfahrt zum Wohngebiet Siechen saniert. Anschließend folgt der Abschnitt zwischen Kellerberg und der Einfahrt B 85.Auf der Grundlage des ursprünglichen Konzepts der Landschaftsarchitektin Ursula Barth holte die Stadt bei drei Steinmetzen Angebote für einen Gedenkstein im neuen Friedhain des Auerbacher Friedhofes ein. Die Aufgabe für die angefragten Betriebe lautete, die Konzeptidee frei zu interpretieren und Vorschläge für deren Weiterentwicklung zu präsentieren.Alle Anbieter reichten maßstäbliche Modelle ein, in denen sie ihre Gedanken umsetzten. Den Stadtrat überzeugte dabei der Entwurf des Steinbildhauers Uli Olpp aus Kirchensittenbach, der zudem auch den günstigsten Preis berechnet hatte. Der Auftrag von 9095 Euro ging deshalb an ihn.Zur Vergabe standen außerdem Schreinerarbeiten und Einbauten im städtischen Kindergarten an. Hier gab es ebenfalls eine beschränkte Ausschreibung mit fünf Teilnehmern. Der Stadtrat wählte den Mindestbietenden, die Firma Maier aus Hirschau, aus, die zum Preis von 88 000 Euro arbeiten wird. In der Vergabesumme sind einige Eventualpositionen enthalten, etwa die Anpassung der Möbel an das Raummaß. Deren Umfang kann erst bei der Ausführung bewertet werden. Ohne diese Posten liegt der Auftragswert bei rund 79 000 Euro und damit rund 5000 Euro über der Planung.Mit dieser Vergabe sind Arbeiten in einem Gesamtwert von 1,254 Millionen vergeben. Unter dem Strich liegt das Kindergartenprojekt noch immer rund 22 000 Euro unter der ursprünglichen Kalkulation. Auch zeitlich ist die Sanierung voll im Plan. Somit geht die Stadt weiter davon aus, dass der Kindergarten sein angestammtes Gebäude in den Sommerferien wieder beziehen kann.