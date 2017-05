Nur 37 Kinder starteten im September 2016 in den 5. Klassen der Realschule Auerbach. "Das war eine ungewöhnlich niedrige Zahl", sagte Schulleiterin Schwester Lioba Endres auf Nachfrage unserer Zeitung. "Mit den Anmeldezahlen aus der vergangenen Woche sind wir aber wieder auf den Stand früherer Jahre gekommen." 55 Kinder sind heuer schon fest angemeldet, 7 absolvieren noch den Probeunterricht.

Kinder aus kleineren Grundschulen gehen häufig nicht aufs Gymnasium, obwohl sie die Eignung hätten. Schwester Lioba Endres, Schulleiterin

Am Montagnachmittag ergänzte die Direktorin in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Realschule Auerbach, sie empfinde es als beruhigend, dass man jetzt wieder das alte Niveau erreiche. Auffällig sei dieses Jahr, dass unter den neuen Fünftklässlern die Kinder aus der Königsteiner Grundschule stärker vertreten seien als die aus der bedeutend größeren Auerbacher Grundschule. "Kinder aus kleineren Grundschulen gehen häufig nicht aufs Gymnasium, obwohl sie die Eignung hätten", laute ein Erklärungsansatz dafür. Auf Nachfrage von Landrat und Zweckverbandsvorsitzendem Richard Reisinger erklärte Schwester Lioba, auch viele Absolventen der Auerbacher Realschule gingen anschließend erfolgreich den Weg in Richtung Abitur.Hauptthema der Versammlung war die (schließlich einstimmige) Verabschiedung des Zweckverbands-Haushalts für 2017. Er sieht vor, dass vom nicht gedeckten Bedarf in Höhe von 972 000 Euro der Landkreis Amberg-Sulzbach 960 000 Euro trägt (20 000 Euro mehr als im Vorjahr), während es für die Stadt Auerbach und die Bayerische Provinz der Kongregation der Schulschwestern von Unserer Lieben Frau bei der festgeschriebenen Summe von jeweils 6000 Euro bleibt. Die Schwestern müssten ob der großen Differenz kein schlechtes Gewissen haben, bemerkte Richard Reisinger: "Wir zahlen das gerne." Bei Schulen in der Trägerschaft des Landkreises müsse man derzeit nämlich zweistellige Millionenbeträge für Sanierungen aufbringen.Im Auerbacher Fall vermietet die Kongregation die Schulräume an den Zweckverband und kommt für Sanierungskosten - heuer ist etwa die Turnhalle dran - selbst auf.