Fabian Gottschalk wurde in der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Auerbach zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin Corinna Bader gab diesen Posten wegen ihres Studiums ab. Bader berichtete über zurückliegende JU-Aktivitäten. Neben einer Schnitzeljagd durch Auerbach im Ferienprogramm unterstützte die JU das Kanufahren der CSU.

Mit dem CSU-Oktoberfest startete der Ortsverband in einen aktiven Winter. Die 90er-Party in Michelfeld war ein Erfolg, ebenso wie die Beteiligung an der Glühweinparty vor Weihnachten. Erneut war die JU bei der Nikolausaktion mit einigen Teams in und um Auerbach unterwegs. Der Rosenmontagsball war indes nicht so gut besucht wie erhofft. Davon lasse man sich aber nicht entmutigen.Bei den Neuwahlen wurde Fabian Gottschalk ohne Gegenstimmen neuer Vorsitzender. Markus Neukam und Mareike Bader stehen als Stellvertreter zur Verfügung. Simon Winter wird weiter die Kasse pflegen. Schriftführer ist Josef Kreisl. Als Beisitzer wurden Bernhard Hinteregger, Michelle Meisel, Isabel Köstler, Corinna Bader, Nicole Meisel und Patrick Lehner gewählt. Die Kasse prüfen Alexandra Heberl und Kirsten Lehner. Als Geschäftsführer wird Tobias Eckert den Ortsvorstand unterstützen. Gottschalk sieht der Zukunft positiv entgegen. Der 25-jährige Auerbacher stimmte die Mitglieder bewusst emotional auf den Kommunalwahlkampf 2020 ein, den man als JU prägend und aktiv mitbestimmend gestalten möchte. Hier gelte es, frühzeitig an einer Strategie und einem schlagkräftigen Team zu arbeiten.Dies werde viele Ressourcen fressen, aber auch zusammenschweißen, so Gottschalk. Heuer werde es eine Wiederholung der 90er-Party sowie die alljährliche Nikolausaktion geben. Das weitere Jahresprogramm wird noch ausgearbeitet.Für den JU-Kreisverband lobte stellvertretender Vorsitzender Henner Wasmuth das landkreisweite Engagement der JU Auerbach. Der Kreisverband sei mit über 500 Mitgliedern eine starke politische Jugendorganisation, die neben vielen Stadt- auch drei Kreisräte stellt.Seitens der CSU sicherte Siegfried Neukam dem neuen Ortsvorsitzenden volle Unterstützung der CSU zu.