Die Erschließung des neuen Baugebiets am Festplatz verschiebt sich um etwa vier Monate. Statt Juli wird nun Oktober anvisiert. Der Stadtrat gab am Mittwoch sein Einverständnis dazu.

Jahresrechnung 2016 bestätigt Finanzstrategie der Stadt Bewährt hat sich die Finanzstrategie der Stadt. Dies wurde in der Jahresrechnung 2016 deutlich, die Kämmerer Michael Bierl schon am Mittwoch dem Stadtrat vorlegte. Positiv vermerkt er, dass die Zuführung zum Vermögenshaushalt von den veranschlagten 2,37 Millionen auf mehr als drei Millionen Euro angewachsen sei, also knapp 700 000 Euro mehr. Ihre allgemeine Rücklage erhöhte die Stadt um rund 150 000 Euro auf 209 556 Euro.



Der Aufwärtstrend der städtischen Finanzen setzte sich fort, bedingt durch die stärker sprudelnden Gewerbe- und Einkommensteuern. So erfreulich die Entwicklung im Kalenderjahr 2016 gelaufen sei, so wichtig sei es, dass sich die Kommunalpolitik bereits jetzt auf die Folgewirkungen, insbesondere im Hinblick auf das Jahr 2018, einstelle.



Die Steuereinnahmen führten zu einer höheren Steuerkraft der Stadt Auerbach. Dadurch bekomme sie weniger Schlüsselzuweisungen, während sie bei der Kreisumlage vermehrt zur Kasse gebeten werde. Entscheidend für die Bewertung der Gesamtsituation in den Jahren 2017 und 2018 werde auch die weitere Entwicklung im Bereich der Asyl- und Flüchtlingsproblematik sein. Bierl erwartet, dass die Ausgaben für Kinder, Bildung, Betreuung, Wohnung und Integration spürbare Auswirkungen in den Haushalten der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden hinterlassen.



Trotz der ungebremst positiven Entwicklung auf der Einnahmenseite gelinge es der überwiegenden Anzahl der Gemeinden nach wie vor nicht, den bestehenden Investitionsstau aufzulösen. "In Auerbach ist das anders", wie Bürgermeister Joachim Neuß erklärte. "Alle anstehenden Investitionen konnten bislang umgesetzt werden. Auch die Verschuldung ist weiter zurückgegangen."



Alle Fraktionen im Stadtrat dankten dem Kämmerer für die gut aufbereitete Jahresrechnung. Martin Weiß regte an, die Defizite der Bäder und der Sporthalle, die sich auf insgesamt 856 000 Euro belaufen, mit den Abschreibungen gegen zu rechnen. (swt)

Der Grund liegt in einer notwendig gewordenen dritten Auslegung des Bauplans zur Einsicht. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatten Bürger und Behörden die Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Jetzt müssen Einwände der Behörden umgesetzt werden.Dazu gehört unter anderem die Abtragung einer Bodenschicht von 50 Zentimeter Stärke. Eine Untersuchung hatte Arsen, Blei, mineralölhaltige Kohlenwasserstoffe und auch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen. Nach der Abtragung soll der Bereich bis zur Endhöhe mit unbelastetem Material aufgefüllt werden.Einwände gab es auch, weil eine Verträglichkeit aus immissonschutzfachlicher Sicht, wie es im Behördendeutsch heißt, bewiesen werden musste. Das bedeutet im Klartext: Die benachbarte Feuerwehr benutzt Geräte, die Lärm verursachen können. Auch das oberhalb liegende Heim des Schützenvereins 1890 Auerbach wird durch an- und abfahrende Autos zum Fall für eine Lärmschutzprüfung. Eine schalltechnische Untersuchung in beiden Fällen wurde in Auftrag gegeben.Als Folge davon wird das geplante Baugebiet geteilt in ein Wohn- und ein Mischgebiet. Die Parzellen 17, 18 und 19 will ein Bauunternehmers gewerblich nutzen und darauf ein Musterhaus errichten. Dann kann die Feuerwehr nebenan auch ihre Übungen abhalten, da diese lärmschutzrechtlich zulässig sind.Beim Schützenheim dürfen künftig keine Autos mehr parken, da es sich hier um ein Wohngebiet handelt. Die Stadt wird Parkplätze an der Hopfenoher Straße schaffen. Die Einwände und die Reaktionen darauf arbeitete das Büro Rösch in den Bauleitplan ein. Jetzt muss er dem Vorschriften nach noch einmal zur Einsicht aufgelegt werden.Auf die Frage von Edmund Goß (SPD), warum nicht einheitlich ein Wohngebiet ausgewiesen werde, verwies Bürgermeister Joachim Neuß auf den Gewerbebetrieb und die Lärmschutzemissionen. Eugen Eckert (CSU) erinnerte daran, dass die Stadt das Gelände 1984 von der Bahn gekauft hat. Er bat, in den Verträgen nachzusehen, ob die Kontaminierung damals bereits bekannt gewesen sei. Stadtkämmerer Michael Bierl glaubte nicht, dass vor 30 Jahren jemand über das Thema Bodenbelastung nachgedacht hat. Die Verwaltung werde die Verträge aber dennoch prüfen. Der Stadtrat stimmte dem weiteren Vorgehen und der erneuten Auslegung einstimmig zu.