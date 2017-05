Auch wenn die Gebietsreform eine Weile her ist, durch die gewachsene Strukturen durch neue politische Gebilde zerschnitten wurden, pflegen die Schützen des ehemaligen Landkreises Eschenbach auch 45 Jahre danach noch die früheren Verbindungen. Garant dafür ist das inzwischen 47. Sparkassen-Pokalschießen.

In alle Richtungen

Die Ergebnisse Mannschaftswertung



Schützen: 1. Tannenzweig Preißach 1163,8 Ringe, 2. Zimmerstutzen Troschenreuth 1122,6 R., 3. Hubertus Grafenwöhr 1122,3 R., 4. Waldeslust Riggau 1086,5 R., 5. Waldmeister Krottensee 1073,6 R.



Jugend: 1. Unter Uns Nitzlbuch 550,8 Ringe, 2. Tannenzweig Preißach 537,2 R., 3. Sankt Sebastian Oberbibrach 533,9 R., 4. Waldmeister Krottensee 520,6 R., 5. Zimmerstutzen Troschenreuth 509,7 R.



Einzelwertung:



Schützenklasse: 1. Dominik Petzak, Preißach, 197,7 Ringe, 2. Andreas Wolf, Preißach, 194,1 R., 3. Christoph Hey, Preißach, 193,9 R., 4. Reneé Popp, Troschenreuth, 193,3 R., 5. Bernhard Ott, Grafenwöhr, 192,7 R.



Damenklasse: 1. Claudia Fenzel, Preißach, 197,4 R., 2. Birgit Eckstein, Grafenwöhr, 195,0 R., 3. Christa Sperber, Krottensee, 190,6 R., 4. Renate Ackermann, Preißach, 189,2 R., 5. Millena Fenzel, Preißach, 189,2 R.



Senioren aufgelegt: 1. Hans Biersack, Hütten, 206,3 R., 2. Joachim Kugler, Nitzlbuch, 202,6 R., 3. Rudolf Prölß, Hütten, 201,7 R., 4.Hubert Ohla, Grafenwöhr, 201,1 R., 5. Heinz Schützen, Grafenwöhr, 200,6 R.



Jugend: 1. Silvia Neukam, Preißach, 195,1 R., 2. Natascha Libor, Troschenreuth, 194,4 R., 3. Jana Dettenhöfer, Troschenreuth, 109,2 R., 4. Johannes Kugler, Nitzlbuch, 189,9 R., 5. Stefan Lautner, Schlammersdorf, 189,9 R.



Sparkassen-Pokalscheibe



1. Mirco Nittmann, Degelsdorf, 88,2-Teiler, 2. Bernhard Ott, Grafenwöhr 102,6 T., 3. Anika Schönmann, Oberbibrach, 124,0-T., 4. Thomas Busch, Pressath, 132,4-T., 5. Andreas Wolf, Preißach, 137,4-T., 6. Dumitru Rusu, 1890 Auerbach mit 140,0-T. (cs)

Auch heuer führte das Pokalschießen, initiiert von den Vereinigten Sparkassen Eschenbach, Neustadt a.d.Waldnaab, Vohenstrauß als Partner, 141 Schützen aus 14 Vereinen an den Schießständen des Ausrichters 1890 Auerbach zusammen. Das "Abonnement" als erfolgreichster Schützenverein der vergangenen Jahre konnte Tannenzweig Preißach erneut verteidigen, wie Thomas Neukam, Filialdirektor der Sparkasse in Auerbach, bei der Siegerehrung am Sonntagabend im Schützenheim von 1890 bestätigte. Mirko Nittmann von Eichenlaub Degelsdorf sorgte mit seinem Ergebnis dafür, dass die Sparkassen-Scheibe in Auerbach blieb. Schützenmeister Dietmar Neugebauer und seinem Team galt sein Dank für den reibungslosen Ablauf und die Organisation.Bürgermeister Joachim Neuß freute sich darüber, dass sich bei diesem Altlandkreis-Wettbewerb wieder eine große Schützenfamilie hier eingefunden habe. Auerbach könne aufgrund seiner besonderen Lage als Grenzkommune Verbindungen in alle Richtungen pflegen. Neuß gratulierte allen Siegern und Ausgezeichneten und nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass auch junge Menschen daran teilnehmen.Rebecca Cramer, Gauschützenmeisterin des Schützengaues Pegnitzgrund, betonte in ihren Grußworten: "Diese Veranstaltung zeigt, dass eine politische Neuordnung nicht das Ende für Freundschaft und sportliche Begegnung bedeuten muss." Es sei sicher schön, sich mit alten Schützenfreunden am Schießstand zu messen. Einen Sponsor wie die Sparkasse zu haben, erleichtere solch eine Veranstaltung ungemein. Vom Oberpfälzer Nordgau überbrachte der stellvertretende Gauschützenmeister Thomas Busch die Grüße und den Dank an die Sparkasse sowie den Schützenverein 1890 für die Ausrichtung. Voll des Lobes gab er sich über den "Super-Schießstand" der Gastgeber. Karl Federer, Gauehrenschützenmeister des Schützengaues Sulzbach-Rosenberg, der das Schießsportereignis nahezu 40 Jahre begleitet, davon 26 Jahre als Gauschützenmeister, wusste die guten Beziehungen zum Oberpfälzer Nordgau und die Freundschaft bei diesem gemeinsamen Schießen zu schätzen.Beteiligt waren: Waldlust Riggau, Falkenhorst Hütten, Eichenlaub Pressath, Eichenlaub Zessau-Weihersberg, Zimmerstutzenverein Troschenreuth, Hubertus Grafenwöhr, Unter Uns Nitzlbuch, Eichenlaub Degelsdorf, D'Speckbachpelzer Michelfeld, Eichenlaub Schlammersdorf, Tannenzweig Preißach, Sankt Sebastian Oberbibrach, Waldmeister Krottensee und Ausrichter 1890 Auerbach."Gewehr bei Fuß" für das Sparkassen-Pokalschießen 2018 steht bereits der Schützenverein D'Speckbachpelzer Michelfeld. Man sei stolz darauf, diesen Wettbewerb ausrichten zu dürfen und erhoffe sich eine große Teilnahme, so Schützenmeister Josef Diertl dazu.