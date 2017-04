Die Handballer des SV 08 Auerbach mussten sich dem MTV Ingolstadt mit 29:32 (14:19) geschlagen geben. Dabei zeigte sich der Mitaufsteiger aus Oberbayern wacher und offenbar eher bereit, sich gegen den drohenden Abstieg zu stemmen. Auch die eingewechselten Felix Müller und Matthias Schnödt konnten eine zu hohe Hypothek aus der ersten Hälfte nicht ausgleichen. Nach der fünften Niederlage in Folge rutschten die Oberpfälzer ab auf Rang acht und haben mit nun 22:22 Punkten nur noch je zwei Zähler Vorsprung auf sowohl den Relegations-, wie auf den ersten Abstiegsplatz. "Ich versuche dem Team seit Beginn der Saison klar zu machen, dass Klassenerhalt bedeutet, dass wir uns vom ersten Spieltag an im Abstiegskampf befinden. Offenbar ist das bis heute in einigen Köpfen noch immer nicht angekommen", zeigte sich Spielertrainer Matthias Schnödt enttäuscht von der fehlenden Einstellung seiner Spieler. "Wenn man so unmotiviert in der Abwehr steht und gleichzeitig vorn so viele Fehler macht, dann hat man gegen ein Team wie Ingolstadt keine Chance." Damit sprach er vor allem eine längere Phase der ersten Hälfte an, in der die Gäste aus einem 8:10-Rückstand eine vorentscheidende 16:12-Führung machten. Dabei hatte es zunächst gar nicht so schlecht ausgesehen. Der MTV hatte zwar das erste Tor erzielt, doch schon nach vier Minuten erzielte Auerbachs bester Torschütze des Tages Alexander Tannenberger zwei wuchtige Treffer. Allerdings war die Abwehr nicht auf dem Damm. Für Schnödt und sein Team geht der Kampf um den Klassenerhalt nach der Osterpause weiter, wenn sie am Sonntag, 23. April, in Helmbrechts antreten.

SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Tannenberger (10), Bauer, Bürger, Mo. Hofmann, Schnödt (2), Kolb (2), Edtbauer (7/4), Eckert (1), Herold, Müller (4), A. Hofmann (2), Kraus (1).Spielfilm: 0:1, 2:1, 5:5, 7:5, 8:8, 10:8, 10:11, 12:16, 14:19 - 14:21, 19:22, 21:24, 21:26, 25:27, 25:28.