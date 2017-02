Mit einer 28:32-Niederlage (16:14) endete die vorgezogene Landesliga-Partie des SV 08 Auerbach gegen die HSG Lauf-Heroldsberg. In einem Spiel mit Höhen und Tiefen fehlte den Bergstädtern diesmal wieder das letzte Quäntchen an Spritzigkeit und Konzentration, um gegen die Mittelfranken zu bestehen. Während Lauf sich um zwei Ränge verbesserte und auf zwei Zähler an Auerbach heranrückte, konnte die Schnödt-Sieben trotz der Niederlage mit nun 22:14 Punkten den dritten Tabellenplatz behaupten.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (5), Bauer (1), Hofmann Mo. (1), Hackenberg (2), Kolb (2), Edtbauer (3/3), Eckert, Herold (4), Bürger (4), Hofmann A. (2), Kraus, Pankraz (4) - Zuschauer: 227 - Spielfilm: 0:2, 1:3, 2:5, 5:6, 6:9, 10:9, 12:10, 16:13, 16:14 - 16:15, 17:17, 21:20, 21:22, 23:24, 23:27, 25:29, 27:29, 28:30, 28:32.

Zumindest einer der Wünsche von Matthias Schnödt hatte sich erfüllt, denn bevor der Höhepunkt der diesjährigen Narrenzeit begann, hatten sich trotz oder vielleicht gerade wegen der ungewöhnlichen Anwurfzeit über 200 Zuschauer, darunter etliche Spieler der spielfreien Vereine aus Sulzbach, Bayreuth oder Erlangen, an diesem Faschings-Freitag in die Helmut-Ott-Halle aufgemacht, um ihr Team zu unterstützen. Am Zuspruch von den Rängen lag es also nicht, dass die Blau-Weißen ihre erst zweite Heimniederlage der Saison nicht verhindern konnten."Ich wiederhole mich zwar, aber wir zeigen zu wenig Konstanz in unserem Spiel. Es ist fast wie Würfeln, wo man einmal zwei und ein anderes Mal zwölf Augen hat", erklärte Matthias Schnödt. "Wenn ich Münchberg als eine Zwei und Rothenburg als eine Zehn nehme, dann war das heute bestenfalls eine Sieben, was gegen ein gutes Team wie Lauf eindeutig zu wenig ist." Dabei machte er weniger die Offensive, als vielmehr wieder einmal die Defensive als Knackpunkt für die Niederlage aus."Ja, wir haben zu Beginn und vor allem in den letzten zehn Minuten zu viele klare Bälle vergeben oder ohne Not Chancen gesucht, wo es keine gab und ja, wir haben dadurch den Gegner im Spiel gehalten. Dennoch sehe ich die mangelnde Bereitschaft, in der Abwehr konsequent und aggressiv zu arbeiten, als Hauptgrund für die Niederlage an."In der Tat konnten die Gäste, allen voran Florian Funke, über weite Strecken des Spiels schalten und walten wie sie wollten. Viel zu zaghaft agierte die blau-weiße Defensive gegen den Halblinken und ließ ihn seine allseits bekannte Wurfgewalt teils unberührt unter Beweis stellen. Hätten nicht Valentin Kroher und ab der 40. Minute Raul Adam wieder einen Sahnetag erwischt, wer weiß wie hoch die Ausbeute für Lauf ausgefallen wäre. Schnell lag die HSG daher mit 3:6 in Front und hielt die Zügel des Spiels in der Hand.Als Karsten Herold, der an diesem Tag zumindest offensiv einige Akzente setzte, in der 44. Minute das 21:20 erzielte, war dies die letztmalige Führung der Auerbacher. In der Folgezeit vergab man eine Vielzahl klarster Chancen, ließ sich von Max von Borstel immer mehr den Schneid abkaufen oder versuchte mit der Brechstange das Glück zu zwingen. Auerbach versuchte es mit offener Manndeckung und kam noch einmal auf zwei Tore heran, doch am Ende fehlte die Kraft, um die Niederlage zu verhindern.