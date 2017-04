Trotz einer guten ersten Hälfte und einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung mussten sich die Handballer des SV 08 Auerbach auch beim TV Helmbrechts knapp mit 25:26 (12:15) geschlagen geben. Drei Spieltage vor Ende der Saison kletterten die Oberfranken durch aus den Abstiegsrängen, während Auerbach nach der sechsten Niederlage in Folge als letztes von vier punktgleichen Teams mit nun 22:24 Zählern auf Rang zehn und damit auf den Relegationsplatz der Landesliga abrutschte.

"Es ist einfach bitter, wenn du drei Auswärtsspiele nacheinander auf ähnliche Weise verlierst", sagte ein enttäuschter Matthias Schnödt. Er sprach damit nicht nur das knappe und kurioserweise zum dritten Mal gleiche Ergebnis (26:25), sondern auch den Spielverlauf und die Entstehung der Niederlage an. "Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten die Partie eigentlich im Griff und lagen zur Pause sogar relativ sicher in Führung. Dann nehmen wir uns zu Beginn der zweiten Hälfte für etwa zehn Minuten eine Art Auszeit, geben das Spiel aus der Hand und schaffen es am Ende trotz allen Einsatzes nicht mehr, das Ruder noch einmal herumzureißen." Woher diese Schwächephasen nach der Pause jeweils rührt, ist Schnödt nicht erklärlich. Zwar mussten er und Co-Trainer Maximilian Hofmann diesmal wieder selbst einspringen, da sowohl die beiden Jugendspieler, als auch Jonathan Kraus sowie Alexander und Moritz Hofmann ausfielen. Kraus hatte sich im Training am Knie verletzt, während die beiden anderen wegen Magen-Darm-Problemen ausfielen.Dafür sprang zudem Daniel Schalanda aus dem Reserveteam ein. Trotz der nötigen Umstellungen lief es in den ersten 25 Minuten sehr gut auf Seiten der Gäste. Vor allem Matthias Edtbauer war von Anfang an auf dem Posten und konnte über die gesamte Spieldauer überzeugen. Mit einer starken Gesamtleistung avancierte er nicht nur zum besten Torschützen seines Teams, sondern erzielte insgesamt die meisten Feldtore.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger (3), Bauer, Schnödt (2), Bürger (1), Hackenberg (1), Kolb (1), Edtbauer (12/3), Eckert (1), Herold (1), Schalanda, Maxi Hofmann (3) - Spielfilm: 0:1, 2:1, 3:5, 5:9, 11:15, 12:15 - 17:15, 20:17, 20:20, 22:20, 22:24, 24:25, 26:25.