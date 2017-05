Ein in den letzten Sekunden von Raul Adam vereitelter Strafwurf bescherte den Handballern des SV 08 Auerbach einen glücklichen 25:24-Sieg gegen den Tabellenvorletzten HSG Rödental-Neustadt. Herausragende Akteure in einem vom Abstiegskampf geprägten Spiel waren Felix Müller und, zumindest in der ersten Hälfte, Matthias Edtbauer. Während die Oberfranken durch diese Niederlage als zweiter Absteiger feststehen, konnte sich die Schnödt-Sieben vorläufig von den Abstiegsrängen verabschieden und belegt mit nun 24:24 Punkten Platz acht der Landesliga. Die Hallenuhr zeigte beim Stand von 25:24 gerade einmal noch fünf Sekunden Spielzeit an, als die Gäste aus Oberfranken einen letzten Strafwurf zugesprochen bekamen. Vorausgegangen war ein Foul von Moritz Hofmann, das die Schiedsrichter mit einem Freiwurf ahndeten. Da er jedoch im Eifer des Gefechtes seine Emotionen offenbar nicht unter Kontrolle hatte, ließ er sich zudem zu einer Beleidigung des gefoulten Spielers hinreißen. Daraufhin zückten die Unparteiischen nicht nur die Rote, sondern auch die Blaue Karte und änderten zur überraschend das Strafmaß auf Siebenmeter gegen Auerbach. Angespannt wartete man auf den Wurf von Marcel Heil, dem besten Torschützen des Gegners. Matthias Schnödt nahm Valentin Kroher vom Feld und wechselte Raul Adam ein - und der hielt.

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (1), Mo. Hofmann (1), Bürger (2), Hackenberg, Kolb (1), Edtbauer (7/2), Herold (1), F. Neuß (3), A. Hofmann, Ma. Hofmann (1), Müller (8) - Zuschauer: 170 - Spielfilm: 0:1, 2:1, 3:5, 6:6, 13:13 - 13:14, 16:15, 17:18, 21:19, 23:20, 23:23, 24:23, 25:24