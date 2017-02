In einer Partie, in der außer Valentin Kroher und Matthias Edtbauer keiner im Team seine handballerischen Fähigkeiten auch nur annähernd unter Beweis stellte, unterlag der SV 08 Auerbach beim bis dato Landesliga-Drittletzten TV Münchberg klar und in der Höhe verdient mit 25:36. Während die Oberfranken zwei Stufen nach oben kletterten und mit 14:18 Punkten Platz zehn belegen, konnte Auerbach mit 20:12 Zählern Rang drei halten und hat nun sowohl zum Aufstiegs- wie auch zum Abstiegs-Relegationsplatz sechs Punkte Abstand.

"Wie wir uns hier verkauft haben, war enttäuschend und beschämend. Wer ohne Leidenschaft in solchen Spielen auftritt, darf sich über Niederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenregion nicht beschweren." Fast die gleichen Worte wie BVB-Trainer Thomas Tuchel gebrauchte auch SV-08-Trainer Matthias Schnödt. Viele Würfe, egal von welcher Position, gingen weit über oder neben das Tor. Nun könnte man dies auf den ungeharzten Ball zurückführen, doch diese Begründung wäre eindeutig zu kurz gegriffen. Die Oberpfälzer schafften es zu keiner Zeit, die nötige Einstellung zum Spiel zu finden und so war scheinbar schon nach wenigen Spielzügen die komplette Zuversicht verschwunden. Spätestens als Thomas Bauer, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, den ersten Strafwurf für Auerbach vergab, zeigte sich auch die offensive Schwäche der Oberpfälzer. Technische Fehler wechselten sich mit dem Auslassen klarster Möglichkeiten ab. Einzig Matthias Edtbauer und mit Abstrichen Maxim Pankraz zeigten die Bereitschaft, sich in die gegnerischen Abwehrreihen zu stürzen und für Offensivdruck zu sorgen.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Pankraz (3), Bauer (3), Hofmann M., Bürger (3), Kolb (2), Edtbauer (9/2), Eckert, Herold, Kraus (1), Neuß (1), Hofmann A. (2), Hofmann M. (1). Spielfilm: 0:1, 4:3, 6:3, 8:4, 8:6, 11:7, 14:9, 16:12 - 17:12, 20:15, 22:15, 25:20, 30:20, 31:23, 34:23, 36:24, 36:25.