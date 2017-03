Auerbacher Schwimmer im Form-Check

Eine Woche vor den Oberpfälzer Mehrkampfmeisterschaften nutzten die besten Auerbacher Schwimmer die Gelegenheit zu einer Formüberprüfung und starteten beim Vogtland-Schwimmcup in Plauen. Die Trainer zeigten sich danach äußerst zufrieden, denn die persönlichen Bestzeiten fielen reihenweise, obwohl der Wettkampf auf der Langbahn stattfand.

In allen Jahrgängen herrschte eine sehr starke Konkurrenz, die es natürlich schwer machte, vordere Plätze zu belegen. Es mussten je 50 Meter über alle vier Lagen geschwommen werden. Die besten acht Teilnehmer eines Jahrgangs bestritten dann jeweils das Finale über 200 Meter Lagen.Für die Auerbacher sprangen mehrere Podestplätze heraus. So belegten Arianna Sefa (Jahrgang 2005) über 50 Meter Brust und Leonard Hieke (2001) über 50 Meter Freistil jeweils Platz drei. Zweite Plätze erreichten Mateusz Szymanski (2003) über 50 Meter Rücken und Jevgenij Kurylenko (2002) über 50 Meter Freistil in sehr guten 28,81 Sekunden.Gleich drei Mal schaffte es Markus Ruff aufs Treppchen. Über die abschließenden 200 Meter Lagen fehlten ihm mit 2:22,63 Minuten nur vier Zehntelsekunden zum Sieg und nur eine Hundertstel, um den alten Vereinsrekord von Peter Spörl aus dem Jahr 2005 zu knacken.Alle erwähnten Auerbacher sowie Adrian Sefa schafften es unter die besten acht ihres Jahrgangs und somit zur Teilnahme am Finale über 200 Meter Lagen.