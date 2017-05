Der vorletzte Spieltag hat für die sechs Fußballnachwuchsmannschaften der JFG Auerbacher Land keine normalen Ergebnisse geliefert: Unter anderem gab es drei Siege, und drei Punkte werden den C-Junioren voraussichtlich vom Sportgericht zugeschrieben.

Die A-Junioren in der U 19-Kreisliga Erlangen/Pegnitzgrund haben zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen gewonnen: Beim 3:1-Erfolg gegen die SG SV Bubenreuth schoss Marcel Meyer (9.) das 1:0, ehe die Gäste noch vor der Pause (40.) ausglichen. Paul Zura (46.) und Marcel Meyer (64.) stellten die Weichen auf Sieg. Drei Tage später gelang ein 4:2 (2:1) gegen die SG SV Lonnerstadt. Jonathan Küst schoss einen 2:0-Vorsprung heraus (23., 38.), doch Lonnerstadt verkürzte zwei Mal (41., 67.), als zwischenzeitlich Lukas Schleicher auf 3:1 erhöhte (63.). Nach einer Roten Karte gegen den Gästetorhüter (81.) erzielte Paul Zura (82.) den Endstand. Die Saison endet mit dem letzten Spieltag am Samstag, 27. Mai, um 15.30 Uhr beim 1. FC Hersbruck.Wegen Spielermangel traten die bereits als Absteiger der U 17-Kreisliga fest stehenden Auerbacher B-Junioren beim TSV Ebermannstadt nicht an. Am letzten Spieltag am Sonntag, 28. Mai, steht um 10.30 Uhr am Jahnweg noch ein Heimspiel gegen die SG SV Hetzles an.Die C-Junioren führten im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SG SV Pretzfeld nach 18 Minuten 1:0 durch ein Tor von Mohammad Al Younes. Da sich ein Gästespieler verletzte und die Mindestanzahl an sieben Spielern auf dem Feld mit sechs unterschritten war, wurde das Spiel in der 22. Minute abgebrochen. Es ist davon auszugehen, dass das Kreissportgericht die Partie mit drei Punkten für die JFG Auerbacher Land wertet. Am letzten Spieltag am Samstag, 27. Mai, ist um 10.30 Uhr noch ein Spiel gegen Offenhausen angesetzt.Die D 1-Junioren haben mit einem 0:2-Auswärtssieg bei der SG 1. FC Röthenbach ihre Bilanz in der U 13-Kreisklasse 2 ausgeglichen gestaltet. Nach einem 0:0-Pausenstand erzielte die eingewechselte Nummer zehn der Auerbacher die Tore (32. und 60.) zum Erfolg. Im letzten Saisonspiel erwarten die Brendel-Schützlinge am Samstag, 27. Mai, um 13.30 Uhr die SpVgg Jahn Forchheim.Zum Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Rückersdorf trat die zweite D-Juniorenmannschaft nicht an. Eine Woche vorher war SG SC Happurg in Auerbach nicht erschienen. Demzufolge wird wohl ein Spiel für Auerbach als gewonnen und eines als verloren gewertet. Am Samstag, 27. Mai, ist um 13.30 Uhr in Leinburg ein Spiel gegen die SG FSV Weißenbrunn terminiert.