Christine Metag und Tobias Bauer sind die Auerbacher Stadtmeister im Kegeln

Die 39. Stadtmeisterschaft im Kegeln lockte 65 Damen und 114 Herren auf die Kegelbahnen in den Gaststätten Deml und Schenk sowie im Kolpinghaus. Mit guten 201 Holz durfte sich Christine Metag zum ersten Mal als Stadtmeisterin feiern lassen. Die Siegerehrung übernahmen Stadtverbandsvorsitzender Eugen Eckert (rechts) und 2. Bürgermeister Herbert Lehner (hinten, Mitte) gemeinsam mit den Pokalstiftern Thomas Neukam (Vereinigte Sparkassen) und Holger Eckert (Raiffeisenbank). Ihr Dank galt Theo Schleicher (Fünfter von links), der für die Organisation der Kegelmeisterschaft verantwortlich zeichnete. Im nächsten Jahr feiert der Stadtverband dann sein 40-jähriges Bestehen. 2. Bürgermeister Herbert Lehner betonte, dass die Stadtmeisterschaft im Kegeln jene mit den meisten Teilnehmern ist. Ihm gefiel, dass sich Jung und Alt dabei zusammenfinden. Namens der Stadt übergab er ein Spendenkuvert an Theo Schleicher. Am Start waren heuer 24 Gruppen - fünf Damenmannschaften, acht gemischte und elf Herrenteams. Die Top Ten bei den Damen führte Christine Metag mit 201 Holz an, gefolgt von Renate Kroher (191), Bianca Braun (190), Carolin Hahn (185), Gitte Frühbeisser (185), Marikka Kroher (183). Carola Böllath (182), Lydia Schäffner (178), Ingeborg Höllerl (178) und Jaqueline Steubl (176). Stadtmeister bei den Herren wurde Tobias Bauer mit 246 Holz, gefolgt von Dominik Benaburger (224), Andreas Kroher (206), Bernd Koblitz (203), Franz Gnan (202), Karlheinz Müller (196), Richard Lehner (193), Andreas Waldmann (193), Alfred Frohnhöfer (192) und Wolfgang Schnödt (190). In der Damen-Mannschaftswertung siegte Gut Holz Ohrenbach mit 987 Treffern. Zum Mannschaftssieger bei den Herren wurde die Gruppe TC Langgräfe aus Michelfeld mit 1127 Holz. Die Gruppe "Fanz" wurde zum dritten Mal in Folge Sieger bei den gemischten Mannschaften mit 1074 Holz. Jüngster Teilnehmer war Lukas Deml mit elf Jahren, älteste Dame Erna Köferl und ältester Kegler Günter Hanke, der 1933 zur Welt kam. Bild: Rühl