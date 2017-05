Tore: 0:1 (21.) Simon Ströhl, 0:2 (45.) Bastian Kölbel, 0:3 (81.) Patrick Dehling - SR: Julian Roidl - Zuschauer: 700

Der FC Edelsfeld hat den Klassenerhalt unter Dach und Fach und spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga. Der Tabellen-zwölfte der Kreisliga Süd besiegte am Sonntag den Vizemeister der Kreisklasse West, den ASV Haidenaab, klar mit 3:0 (2:0). Vor einer großen Zuschauerkulisse lagen die Edelsfelder auf dem Sportgelände in Auerbach bereits zur Halbzeit mit 2:0 verdient vorne. Zwei Minuten nach der Pause hätte die Partie sogar schon entschieden sein können, doch der FCE vergab einen Foulelfmeter. Haidenaab versuchte, das Blatt noch zu wenden. Aber spätestens mit dem dritten Edelsfelder Treffer neun Minuten vor Schluss war die Partie entschieden.Der ASV Haidenaab trifft nun am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr beim TSV Reuth auf die DJK Weiden. Der Verlierer dieser Begegnung ist Kreisklassist. Der Sieger spielt am Samstag, 3. Juni, gegen den TSV Eslarn den letzten freien Platz in der Kreisliga aus.