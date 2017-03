Nach zuletzt zwei Niederlagen treten die Handballer des SV 08 Auerbach am Samstag, 18. März, bei der HSG Fichtelgebirge an. Die heimstarken Oberfranken ließen im bisherigen Verlauf der Landesliga-Saison bereits mehrmals durch teils klare Siege gegen favorisierte Gastteams aufhorchen. Selbst Tabellenführer TSV 2000 Rothenburg musste in der Hinrunde dem Harzverbot der Fichtelgebirgler Tribut zollen und kam mit 23:31 unter die Räder. Nach der deutlichen 21:28-Niederlage im Hinspiel hat die HSG zudem noch eine Rechnung mit der Schnödt-Sieben offen. Anpfiff in der Sporthalle der Grundschule Wunsiedel ist bereits um 16.30 Uhr.

"Für eine gute Abwehr braucht man kein Harz", wies Trainer Matthias Schnödt jeglichen Hinweis auf das Harzverbot in der Wunsiedler Halle kategorisch zurück. "Wir müssen unsere Defensivarbeit verbessern, müssen aggressiver und engagierter in die Zweikämpfe gehen und deutlich wacher agieren als in den letzten Spielen." Gleichzeitig erhofft er sich von seinem Team, dass es wieder in die Spur zurückfindet, in der es sich vor dem Jahreswechsel befand: "Uns fehlt aktuell die nötige Stabilität, die Konstanz und vielleicht auch das letzte Fünkchen Einstellung, das nötig ist, um in der Landesliga zu bestehen."Aktuell belegen die Oberfranken mit 17:19 Zählern Platz acht vor dem punktgleichen MTV Ingolstadt und dem auf dem Relegationsplatz liegenden ASV Cham, der ein Spiel mehr auf dem Konto hat und 17:21 Punkte aufweist. Zudem lief es für das Team um Trainer Ingo-Ludwig Hammer zuletzt nicht wirklich rund. In nicht mehr allzu großer Ferne winkt sogar das Gespenst des Abstiegs. Welche Spieler dem 47-Jährigen dabei zur Verfügung stehen, kann er vermutlich selbst nicht endgültig beantworten. Häufig musste er im Laufe der Runde wegen berufs- aber auch verletzungsbedingter Ausfälle improvisieren oder mit einem Rumpfteam antreten. So muss er für den Rest der Saison auf Torhüter Christopher Gruber verzichten, der sich einen Kreuzbandriss und Innenbandanriss im linken Knie zugezogen hat. An seiner Stelle wurde mit René Rieß (33) nach vierjähriger Pause ein erfahrener Mann reaktiviert, der bereits in den ersten Spielen sein Können und seine Routine unter Beweis stellte. Dagegen ist mit Hannes Wippenbeck (23), der in Auerbach wegen Kieferbruchs vorzeitig aufgeben musste, der Haupttorschütze wieder mit von der Partie.Damit wird auch klar, woher der Respekt von Matthias Schnödt vor dem nächsten Gegner kommt. "Bei dem dauernden Auf und Ab der letzten Wochen erhoffe ich mir diesmal eine Steigerung der gesamten Mannschaft. Bei einem so extrem engen Feld, bei dem es fast schon ab Platz drei gegen den Abstieg geht, zählt jeder Punkt."SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer, Tannenberger, Hackenberg, Bürger, Edtbauer, Kolb, Kraus, Eckert, Herold, M. Hofmann, Neuß, A. Hofmann, Pankraz.