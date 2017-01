Das letzte Spiel der Hinrunde führt die Handballer des SV 08 Auerbach noch einmal nach Mittelfranken. Mit dem TV Roßtal wartet auf die Bergstädter erneut ein Team, das in der unteren Region der Landesliga zu finden ist. Dennoch warnt Trainer Matthias Schnödt vor dem heimstarken Gegner, den Viele aufgrund eines erfahrenen Kaders nicht in den Abstiegsrängen vermutet hatten. Zudem müssen sich die Oberpfälzer auf einen ungeharzten Ball einstellen (Anpfiff 19.30 Uhr).

Die Handballsparte des TV Roßtal behauptet sich seit Jahren in den oberen Ligen Bayerns. So konnte mit einem erfahrenen Team auch im Vorjahr die Landesliga auf dem neunten Tabellenplatz und damit ohne Relegation gehalten werden. In der laufenden Saison wurden die Mittelfranken allerdings deutlich stärker erwartet. Vor allem die Heimstärke spricht für den TV. Das Team um Trainer Wolfgang Schmidt hatte letztmals am 17. Oktober 2015 ein Spiel in eigener Halle verloren, bevor man sich in der aktuellen Saison am zweiten und am dritten Spieltag zuhause geschlagen geben musste. Dabei unterlag man der HSG Lauf/Heroldsberg nur knapp mit 25:26 und danach dem MTV Ingolstadt mit 27:32.Ein weiterer Grund, warum Matthias Schnödt die Aufgabe in Roßtal nicht auf die leichte Schulter nimmt, ist der erfahrene Kader der Mittelfranken. Allen voran ist wohl Sebastian "Sebi" Schuh (30) zu nennen. Der Linkshänder ist den Auerbachern bekannt aus seiner Zeit beim HC Sulzbach, wo er einige Jahre für Furore sorgte, bevor er wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Mit seiner Erfahrung ist er einer der torgefährlichsten Linkshänder und hat bereits 70 Treffer erzielt. Der Auerbacher Abwehr steht somit eine schwere Aufgabe bevor. Zudem hat Schnödt personelle Probleme: Raul Adam und Maxim Pankraz werden ebenso ausfallen, wie Paul Neuß. Während Sebastian Bürger wieder dabei sein kann, ist ein Einsatz von Thomas Bauer fraglich.SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Bauer (?), Tannenberger, Kolb, Edtbauer, Eckert, Hackenberg, Kraus, Herold, Bürger, M. Hofmann, A. Hofmann.