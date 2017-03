Trotz verbesserter Defensive und einer herausragenden Leistung von Matthias Edtbauer mussten sich die Handballer des SV 08 Auerbach bei der HSG Fichtelgebirge nach einer spannenden Partie knapp mit 26:25 (11:14) geschlagen geben. Die Oberpfälzer belegen mit nun 22:18 Punkten zwar weiterhin Platz vier der Landesliga, reihten sich nach der dritten Niederlage in Folge in das dicht gedrängte Mittelfeld ein.

"Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich nicht mit absoluter Gewissheit sagen kann, wie die Regel in einem solchen Fall auszulegen ist, aber es sind am Ende oft solche Kleinigkeiten, die im Handball über einen Sieg entscheiden. Die Schiedsrichter haben einen gewissen Auslegungsspielraum und den haben sie in diesem Falle eben nicht zu unseren Gunsten genutzt", brachte Matthias Schnödt nach dem Spiel seine Enttäuschung über eine nach seiner Meinung unglückliche Entscheidung der Unparteiischen zum Ausdruck. Die Blau-Weißen hatten sich die Vorgaben ihres Trainers offensichtlich zu Herzen genommen und gingen in der Defensive von Beginn an konsequent zu Werke. Valentin Kroher, der wegen des kurzfristigen Ausfalls von Raul Adam während der gesamten Spielzeit zwischen den Pfosten stand, machte seine Sache ebenfalls nicht schlecht und so wogte das Spiel während der Anfangszeit ständig hin und her. Schon in dieser frühen Phase war es vor allem Matthias Edtbauer, der dem Auerbacher Spiel seinen Stempel aufdrückte.Fast hätte es zu einem Punkt gereicht, denn nachdem Thomas Bauer 45 Sekunden vor Schluss per Strafwurf den Anschlusstreffer zum 26:25 erzielt und die HSG ihre letzte Möglichkeit vergeben hatte, bekamen die Blau-Weißen noch einmal den Ball. "Das Foul an Moritz war meiner Meinung nach ein Fall für die Blaue Karte, also ein Foul in den letzten Sekunden um eine klare Torchance des Gegners zu verhindern, das mit der Disqualifikation und einem Strafwurf zu bestrafen wäre", ärgerte sich Matthias Schnödt über die Entscheidung der Unparteiischen, es nur bei einer "normalen" Zeitstrafe für Thomas Birner zu belassen und damit das Spiel zu beenden.SV 08 Auerbach: Kroher, Bauer (3/3), Tannenberger, Eckert (2), Bürger, Hofmann A., Kolb (6), Edtbauer (9/1), Herold (2), Schnödt, Kraus (3), Hofmann M., Pankraz. Zuschauer: 200. Spielfilm: 1:0, 1:1, 7:7, 7:10, 11:11, 11:14 - 12:14, 15:15, 22:22, 22:24, 26:24, 26:25.