Zum zweiten Mal nacheinander verloren die Handballer des SV 08 Auerbach auswärts mit dem knappsten aller Ergebnisse und versäumten dabei, sich bei der hochfavorisierten TG Heidingsfeld für eine gute Leistung selbst zu belohnen. Trotz einer sehr starken Vorstellung von Torhüter Valentin Kroher und der Tatsache, dass man über 50 Minuten in Führung lag, musste man sich am Ende mit 25:26 (12:14) geschlagen geben.

Nach der vierten Niederlage in Folge belegen die Oberpfälzer nun Rang Fünf. "Die Jungs haben sich vor allem in der ersten Hälfte sehr gut verkauft. Leider hat es ums berühmte 'A' nicht gereicht." Ebenso deftig wie kurz lautete das Fazit von Spartenleiter Paul Rupprecht über ein Spiel, das nach Meinung Vieler durchaus auch mit einem Remis hätte enden können. Dabei zeigte sich Rupprecht, ähnlich wie auch Trainer Matthias Schnödt, ebenso angetan von der konzentrierten Leistung des Teams, wie von der starken Vorstellung von Valentin Kroher. So entschärfte der junge Torsteher gleich in der zweiten Minute einen Strafwurf und vereitelte auch in der Folgezeit selbst beste Möglichkeiten der Gastgeber. In Zusammenarbeit mit einer gut sortierten und wachsamen Abwehrreihe sorgte er von Anfang an dafür, dass Heidingsfeld seiner Favoritenrolle nicht im erwarteten Umfang gerecht werden konnte. Ganz im Gegenteil entwickelte sich ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, in dem es bis zur 3. Minute dauerte, bis Alexander Tannenberger, der nach längerer Durststrecke diesmal sein normales Leistungsniveau abrufen konnte und am Ende als bester Auerbacher Torschütze geführt wurde, den ersten Treffer des Spiels erzielte. Dass die Gäste diese knappe Führung während der gesamten ersten Hälfte (14:12) nicht wieder abgaben, überraschte nicht nur die etwa 50 blau-weißen Fans. "Leider haben wir unseren Vorsprung nach der Pause etwas zu schnell hergegeben" bedauerte Matthias Schnödt einige Fehler seines Teams direkte nach Wiederanpfiff. Daneben hatte man zunehmend Probleme mit dem Ungarn Viktor Bodó (Schnödt: Er ist viel zu stark für diese Liga"). Matthias Schnödt legte die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch, nur um kurz darauf den dritten Bodó-Treffer in Folge zum vorentscheidenden 26:23 mit ansehen zu müssen. SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer (1), Tannenberger (8), Hofmann Mo. (1), Eckert, Bürger, Hofmann A. (1), Kolb (2), Edtbauer (7/3), Herold, Kraus (1), Pankraz (4), Neuß. Spielfilm: 0:1, 1:1, 4:4, 4:6, 8:8, 8:10, 9:12, 12:14 - 12:15, 14:15, 16:16, 17:16, 17:18, 22:22, 23:22, 26:23, 26:25.