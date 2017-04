In der vorletzten Partie zu Hause empfangen die Handballer des SV 08 Auerbach den Vorletzten HSG Rödental-Neustadt. Mit sechs Punkten Rückstand und drei ausstehenden Partien haben die Oberfranken die Möglichkeit, den von Auerbach besetzten Relegationsplatz zu erreichen und die Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten.

Auerbach dagegen könnte mit einem Heimsieg nicht nur die Negativserie von zuletzt sechs Niederlagen durchbrechen, sondern selbst einen wichtigen Schritt weg von den Abstiegsrängen und in Richtung Klassenerhalt tun. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist am Samstag, 29. April, um 18 Uhr."Ab jetzt haben wir nur noch Vier-Punkte-Spiele", lautete kurz und knapp das Fazit von Matthias Schnödt nach der gleichermaßen unglücklichen wie teilweise unnötigen Serie von Niederlagen der vergangenen Wochen. Gleichzeitig hofft er, dass auch seinem Team endlich bewusst ist, in welch prekärer Lage man sich inzwischen befindet. Nachdem es zu Beginn der Runde überraschend gut gelaufen ist, ist man inzwischen nach sechs Niederlagen in Folge in der Tabellenregion angelangt, in der Viele den SV 08 Auerbach nach dem Total-Umbruch der vergangenen Saison erwartet hatten. "Uns war von Anfang an klar, dass es schwer werden würde, in der Landesliga zu bestehen. Nach den guten Ergebnissen der Hinrunde hatte ich dennoch die Hoffnung, der Knoten sei geplatzt und wir würden nicht mehr so tief in den Abstiegsstrudel hineingezogen" erklärte Schnödt. Gleichzeitig wies er aber auf die außergewöhnliche Tabellensituation in dieser Runde hin. So belegt Auerbach zwar drei Spieltage vor Ende der Saison mit Platz zehn den Rang, der zur Abstiegsrelegation verpflichtet, andererseits fehlen den Oberpfälzern lediglich zwei Punkte zu Platz vier. Mit Ausnahme der bereits als Absteiger feststehenden HG Ansbach schwebt über allen übrigen Teams nach wie vor das Damoklesschwert des Sturzes in die Bezirksoberliga. Dabei meint es der Spielplan offenbar gut mit den Bergstädtern, stehen ihnen in den letzten Spielen doch die drei Teams am Ende der Tabelle gegenüber. Das Hinspiel in Rödental verloren die auerbache rmit 27:30. Dass wie damals wieder einige Spieler fehlen oder angeschlagen sind, will Schnödt nicht als Ausrede gelten lassen.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer, Tannenberger, Hackenberg, Kolb, Edtbauer, Eckert, Herold, Mo. Hofmann (?), A. Hofmann (?)