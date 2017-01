Mit einem Oberpfalz-Derby beginnt für die Handballer des SV 08 Auerbach die zweite Hälfte der Landesliga-Saison 2016/17 - als Außenseiter. Aus zwei Gründen.

So sieht es jedenfalls Trainer Matthias Schnödt, wenn die Bergstädter bei der punktgleichen SG Regensburg am Sonntag, 29. Januar, antreten. Ein Umstand, der einerseits der gewachsenen Stärke des Gegners und andererseits dem arg gebeutelten SV-08-Kader geschuldet ist. Anpfiff in der runderneuerten und seit kurzem mit einer für etwa 100 Sitzplätze ausgelegten Tribüne ausgestatteten Kerschensteiner-Halle ist um 15.30 Uhr. Neben Paul Neuß und Maxim Pankraz, die aus gesundheitlichen Gründen respektive wegen eines A-Jugend-Einsatzes fehlen, werden wahrscheinlich auch die gesundheitlich angeschlagenen Thomas Bauer und Raul Adam die Fahrt nach Regensburg nicht antreten können. Da auch hinter dem Einsatz von Johannes Reger ein Fragezeichen steht, wird die Verantwortung im Tor wieder auf den Schultern von Valentin Kroher lasten, eine Verantwortung, der er in den vergangenen Spielen mehr als gerecht wurde. Klar ist auch, dass Maximilian Hofmann diesmal weder auf, noch neben dem Feld dabei sein kann.Doch nicht nur die personellen Probleme machen die Bergstädter nach Ansicht Schnödts zum Außenseiter. "Regensburg hat sich ganz offensichtlich gefunden und ist sicher nicht mehr mit der Mannschaft aus dem Auftaktspiel zu vergleichen", so nicht nur sein Eindruck. In der Tat sind die Uni-Städter auf dem besten Weg, ihrem vor der Saison gesteckten Ziel immer näher zu kommen. Im Rahmen ihres überaus ehrgeizigen Planes, bis zum Jahr 2020 in der 3. Liga anzutreten, steht die Meisterschaft oder zumindest die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga im Fokus. Angesichts der stetig nach oben zeigende Formkurve des etwa 20 Spieler umfassenden Kaders, eines für einen Landesligisten immensen Etats sowie der visionären Leitung durch die Vorstandschaft ist der dafür mindestens nötige zweite Platz bei nur vier Punkten Rückstand auf die TG Heidingsfeld durchaus realistisch.