Für die Handballer des SV 08 Auerbach geht die Reise am Samstag, 11. Februar, nach Oberfranken. Mit dem TV Münchberg erwartet die Schnödt-Sieben ein Gegner, der als letztjähriger Vizemeister vor der Landesliga-Saison von Vielen als einer der Favoriten angesehen worden war. Aufgrund verletzungs- und berufsbedingter Ausfälle musste das Team um Trainer Christian Seiferth (35) in häufig wechselnder Besetzung antreten, ein Grund für eine überraschend holprige Hinrunde und das Abrutschen in die Abstiegszone. Anpfiff in der Münchberger Gymnasiumshalle in der Hofer Straße ist um 19.45 Uhr.

Münchberg musste drei Auswärtsspiele hintereinander abgeben, weshalb der TV auf den drittletzten Platz und damit mitten in den Abstiegsstrudel abrutschte. Auch wenn es tabellarisch wenig hilft, dass die Niederlagen äußerst knapp und teilweise unglücklich zustande kamen, so kann man daraus sicherlich auch einige Hoffnung ziehen. Vor allem die Partie am vergangenen Wochenende, als man mit einer Rumpftruppe und lediglich zwei Auswechselspielern beim Spitzenreiter TSV Rothenburg kurz vor einer Sensation stand und sich am Ende lediglich mit einem knappen 23:24 geschlagen geben musste."Münchberg steht zwar unter Druck, hat aber mit Kalas, Lad und Uzun erfahrene Spieler im Team, die für die entsprechende Ruhe sorgen werden", warnte Auerbachs Trainer Matthias Schnödt. Zumindest personell kann Schnödt auf fast den gleichen Kader zurückgreifen, wie im Spiel gegen Erlangen-Bruck II. Lediglich Volker Hackenberg kann aus beruflichen Gründen nicht dabei sein, dafür stößt Paul Neuß nach langer Pause wieder zum Team.