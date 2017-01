Mit einer 23:25-Niederlage beim Tabellenzwölften der Landesliga, TV Roßtal, beendeten die Handballer des SV 08 Auerbach die Vorrunde. Anfängliche Probleme mit dem ungeharzten Spielgerät und individuelle Fehler konnten durch eine sehr gute Leistung von Torhüter Valentin Kroher nicht ausgeglichen werden. Jetzt belegen die Oberpfälzer weiter Platz vier, haben jedoch nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Es war zum Verzweifeln: Immer wieder kamen die Gäste dem Ausgleich nahe, aber immer wieder konnte sich der TV Roßtal durch feine Einzelleistungen oder individuelle Fehler des SV 08 aus der Affäre ziehen. In diese Phase der Verunsicherung fiel zu allem Überfluss eine kaum nachvollziehbare Disqualifikation von Alexander Tannenberger. Aber Auerbach zeigte zumindest im kämpferischen Bereich eine Steigerung im Vergleich zu Vorwoche. Im Anschluss ergab sich ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ausgang für das Heimteam, wenn auch nicht für Lukas Franke, der in der 27. Minute Alexander Tannenberger auf die Tribüne folgen musste. Der Ausgleich wollte in der Schlussphase einfach nicht gelingen. Mit nur zwei Punkten gegen die letzten Drei kann Auerbach keinesfalls zufrieden sein.

SV 08 Auerbach: Kroher, Kolb (6), Tannenberger, M. Hofmann (3), Schnödt, Bürger (1), Hackenberg, Edtbauer (8/2), Eckert (2), Herold, A. Hofmann (3), Kraus. Spielfilm: 1:0, 2:2, 5:2, 8:3, 8:7, 11:8, 11:9 - 11:10, 14:10, 16:12, 17:16, 19:16, 21:20, 25:23.