(haw) "Wir sind nach dem letzten Wochenende eigentlich davon ausgegangen, dass wir den Klassenerhalt schon sicher haben", sagte SV-Trainer Matthias Schnödt während der Woche. Aber da der BHV überlegt, eine Abstiegsrelegation auszutragen, ist das plötzlich doch nicht mehr so sicher.

Deswegen wollen die Auerbacher Handballer am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr daheim im letzten Saisonspiel gegen Absteiger TV Roßtal gewinnen, um all der Unsicherheit aus dem Weg zu gehen. "Eigentlich kann es uns völlig egal sein, ob eine Relegation stattfindet, oder nicht. Wir gewinnen gegen Roßtal und sind damit endgültig aus dem Schneider", fordert Schnödt. Mit welchem Team er das schaffen möchte, konnte der Coach noch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Auf seinen eigenen Einsatz würde er gerne verzichten, die arg gebeutelte Personaldecke macht diesen wohl aber unumgänglich.Zumindest Ferdinand Neuß wird wieder dabei sein und sein vorläufig letztes Spiel für Auerbach bestreiten. Er verlässt seinen Heimatverein und schließt sich dem bayerischen Meister und Drittligaaufsteiger HC Erlangen II an. Ob und inwieweit Maxi Hofmann oder Felix Müller dabei sein können, wird sich erst am Spieltag selbst entscheiden.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer, Tannenberger, Kolb, Edtbauer, Eckert, Hackenberg, Bürger, Schnödt (?), A. Hofmann , F. Neuß.