Zum ersten Heimspiel der Rückrunde erwarten die Handballer des SV 08 Auerbach an diesem Samstag die zweite Mannschaft des TV 1861 Erlangen-Bruck. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 18 Uhr.

Die Handballer des SV wollen zeigen, dass der klare Sieg in Regensburg keine Eintagsfliege war. "Wir sind noch nicht so stabil, dass wir Leistungen wie zuletzt konstant abrufen können. Man könnte uns zwar aufgrund der Tabellensituation als Favoriten sehen, allerdings hat die Saison bisher gezeigt, dass wir uns in jedem Spiel alles neu erarbeiten müssen", sagte Trainer Matthias Schnödt. Da kommt ein Gegner wie der TV Erlangen-Bruck II eher ungelegen, denn "der ist technisch stark, hat zwei sehr gute Torhüter und uns schon im Hinspiel aus dem Rückraum große Probleme bereitet". Damals konnte die Schnödt-Sieben nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten die Partie mit unbändigem Willen und Einsatz in ein Remis (30:30) verwandeln.Auerbach muss eine ähnlich starke Abwehrleistung wie zuletzt in Regensburg zeigen, um gegen die Mittelfranken zu bestehen. So steht nach längerer Pause Maxim Pankraz zu Verfügung und auch Raul Adam konnte nach seiner Gehirnerschütterung in dieser Woche wieder mit dem Training beginnen. Ob er jedoch am Samstag dabei ist, wird erst am Spieltag entschieden. Paul Neuß ist noch im Aufbautraining.SV 08 Auerbach: Adam (?), Kroher, Reger, Tannenberger, Bauer, Hofmann M., Bürger, Hackenberg, Kolb, Edtbauer, Eckert, Herold, Kraus, Pankraz, Hofmann A.