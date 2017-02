Das "Auerbacher Frühlingserwachen" hat Vorrang vor Handball. Deshalb hat der Landesligist SV 08 sein Punktspiel gegen die HSG-Lauf-Heroldsberg vorverlegt. Heute schon wird gespielt.

Wegen der Gewerbeschau "Auerbacher Frühlingserwachen" am 25. und 26. März musste der 20. Spieltag der Handballer des SV 087 Auerbach Oberpfälzer nach vorne verschoben werden. Die Oberpfälzer empfangen bereits heute die HSG Lauf-Heroldsberg. Der aktuelle Tabellen-Sechste konnte sich in der Winterpause mit Max von Borstel auf der Torhüterposition verstärken und reist daher mit zwei ehemaligen "Null-Achtern" an. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 20 Uhr.Zwei ehemalige Mitglieder der Auerbacher Handballfamilie kommen zurück, die jeder für sich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Während Kreisläufer Daniel Laugner im Laufe der Saison 2015/2016 zum damaligen Drittliga-Team stieß und insgesamt 20 Partien für die Blau-Weißen absolvierte, reichen die Bande von Max von Borstel viel weiter zurück. Der gebürtige Regensburger stand im Tor der SG Auerbach-Sulzbach, die im Jahr 2005 Bayerischer Jugendmeister wurde. Über die Stationen DJK Regensburg und Regionalligist HaSpo Bayreuth kam er zurück nach Auerbach und war in der Saison 2008/09 maßgeblich beteiligt am Aufstieg und am sehr guten Abschneiden in der ersten Runde in der Bayernliga."Nachdem ich beruflich wieder in die Nürnberger Gegend gekommen bin, bin ich über Peter Zahn, den ich aus der Uni-Mannschaft kenne, zur HSG gestoßen" erklärte "MvB" seinen Engagement bei der HSG. "Lauf ist stark besetzt und hat mit Max einen super Torwart dazubekommen", meinte denn auch Matthias Schnödt. "Vom Potenzial her hatte ich sie eigentlich in der Spitzengruppe erwartet." Mit dieser Erwartung ist der Auerbacher Trainer nicht allein. Die HSG Lauf-Heroldsberg war aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres und wegen der Verstärkungen durch Daniel Laugner und Rückraumspieler Florian Funke frühzeitig als Top-Favorit gehandelt worden. Nach einem gelungenen Start kamen die Mittelfranken jedoch ins Straucheln, fielen nach drei Niederlagen und einem Remis einige Plätze zurück und waren zwischenzeitlich sogar in Gefahr in die Abstiegsregion abzurutschen. Ein Unentschieden in Rödental, ein Sieg in Ansbach und ein weiteres Remis gegen Roßtal brachten das Team um Trainer Markus Korn wieder einigermaßen in die Spur zurück.Die Vorgaben für Auerbach sind also klar: In der Abwehr ähnlich konsequent zu arbeiten, wie im Spiel gegen Rothenburg und im Vorwärtsgang möglichst keine unvorbereiteten Abschlüsse gegen die Defensivreihe der Laufer und gegen ihren neuen Torhüter zu suchen. Matthias Schnödt kann dazu auf fast das gleiche Team zurückgreifen, wie noch zuletzt. Er hat mit Maxim Pankraz wieder eine zusätzliche Wechselmöglichkeit auf der Bank. Gleichzeitig hofft er auf eine ähnlich tolle Unterstützung von den Rängen, zumal der Spielplan demnächst nur Auswärtsspiele vorsieht und dem Auerbacher Publikum erst wieder am 8. April gegen Ingolstadt ein Heimspiel präsentiert.