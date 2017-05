Die Handballer des SV 08 Auerbach machen mit dem Sieg in Ansbach einen Sprung auf Platz sechs der Landesliga und haben gute Aussichten auf den Klassenerhalt.

Mit einem 27:32-Sieg und zwei weiteren Punkten im Kampf um den Klassenerhalt im Gepäck kehrten die Handballer des SV 08 Auerbach am späten Sonntag Abend nach Hause zurück. Nach den ersten 15 Minuten, in welchen die bereits vorher als Absteiger fest stehende HG Ansbach das Spiel einigermaßen offen gestalten konnte, genügte den Oberpfälzern eine starke halbe Stunde, um den wichtigen Pflichtsieg einzufahren.Einen großen Stein der Erleichterung konnte man in den Reihen der Auerbacher Handballer fallen hören. Gerade hatte man den äußerst wichtigen Pflichtsieg in trockene Tücher gebracht, als man erfuhr, dass auch dem Drittligateam des HSC 2000 Coburg der Klassenerhalt mit einem Sieg gegen den Meister und Zweitligaaufsteiger HC Elbflorenz Dresden gelungen war. Damit steigt in diesem Jahr kein bayerischer Verein in die Oberliga ab, was zur Folge hat, dass nur zwei Teams, der TSV Niederraunau und der HC Sulzbach den Weg in die Landesliga antreten müssen. Die Folge könnte sein, dass keine Abstiegsrelegation nötig ist.Ungeachtet dessen könnte man in Auerbach im Falle einer Niederlage oder eines Remis des TV Helmbrechts am Sonntagnachmittag gegen die HSG Lauf/Heroldsberg bereits vorzeitig eine "Klassenerhalt-Party" organisieren. Zudem könnte man im letzten Spiel der Saison gegen den TV Roßtal befreiter aufspielen und sich bei seinem Publikum für die Unterstützung während der"Saison des Umbruchs" bedanken.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Bauer (1), Tannenberger (4), Müller, Schnödt (2), Bürger (1), Hackenberg (1), Kolb (5), Edtbauer (11/5), Eckert (2), Neuß F. (1), Hofmann A. (4), Hofmann Ma. - Spielfilm: 0:1, 3:2, 5:3, 5:7, 8:7, 8:15, 10:19 - 10:20, 11:24, 13:27, 20:30, 27:32