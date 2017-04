Nach mehr als sechs Wochen empfängt der SV 08 Auerbach am Samstag, 8. April, um 18 Uhr wieder ein gegnerisches Team im heimischen Handballtempel. Der MTV 1881 Ingolstadt belegt derzeit mit drei Punkten Rückstand auf die Oberpfälzer Rang elf und damit den ersten Abstiegsplatz. Matthias Schnödt erwartet deshalb hochmotivierte "Schanzer".

Enges Feld

Gefährliche Gegner

Alle Teams ab Platz vier liegen sehr eng zusammen und müssen sich noch mit dem Abstiegsgespenst auseinandersetzen. Lediglich die HG Ansbach steht bereits sicher als Absteiger fest und muss für die Bezirksoberliga planen. Selbst der Tabellenvierte ASV 1863 Cham hat mit einem Spiel mehr nur vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Auerbach als Fünfter liegt einen Punkt dahinter und will nach vier Niederlagen am Stück wieder zurück in die Erfolgsspur. Dass an diesem Wochenende mit dem MTV Ingolstadt ausgerechnet ein sehr ambitionierter Gegner anreist, lässt ein intensives Spiel erwarten. "Wir brauchen in den letzten Spielen unbedingt die Unterstützung unseres Publikums", erhofft sich Matthias Schnödt für die Heimspiele einen "Hexenkessel" in der Helmut-Ott-Halle."Leider ist Raul Adam beruflich verhindert, andere Spieler wiederum sind angeschlagen." Unglücklicherweise zählt zu den angesprochenen Spielern auch Alexander Tannenberger, der vor einer Woche seine aufsteigende Form unter Beweis stellen konnte. Daneben plagen sich Volker Hackenberg und die Youngster Paul Neuß und Maxim Pankraz mit Blessuren. "Ingolstadt hat einen sehr gut besetzten Kader, in dem vor allem der Rückraum hervorsticht", warnte Schnödt vor dem torgefährlichen Trio Olaf Neumann, Peter Mesiarik und Stephan Auernhammer. Alle drei sind mit jeweils über 100 Treffern gelistet, wobei Linkshänder Auernhammer einer der erfolgreichsten Werfer der gesamten Liga ist. Trotz dieser starken Reihe gelang es den Oberbayern bisher aber nicht, die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Zu oft konnten sie nicht mit dem vollen Kader antreten oder mussten wegen verletzter Spieler improvisieren und Akteure aus dem Reserveteam oder der Jugend einsetzen. So standen im Verlauf der Saison insgesamt schon 22 verschiedene Spieler für die "Lila-Weißen" auf dem Platz. Mit zuletzt zwei Niederlagen schlitterten die Audi-Städter tief in den Abstiegsstrudel und stehen bei noch drei Auswärtsspielen schon fast mit dem Rücken zur Wand."Wir wissen, wie gefährlich angezählte Teams sind", warnte Schnödt vor den Gästen. "Ein Sieg gegen Ingolstadt wäre extrem wichtig für unser Ziel. Ich habe von Anfang an betont, dass wir gerade in den Heimspielen möglichst viele Punkte holen müssen, um in der Liga zu bestehen." Dabei ist sich der Übungsleiter sicher, "dass wir wieder punkten, wenn wir die guten Leistungen der letzten beiden Auswärtsspiele abrufen können. Aber gerade in voraussichtlich engen Spielen wie gegen Ingolstadt brauchen wir unbedingt die Unterstützung unserer Fans."SV 08 Auerbach: Kroher, Tannenberger, Bauer, Hackenberg, Bürger, Kolb, Edtbauer, Kraus, Eckert, Herold, Mo. Hofmann, A. Hofmann, Neuß, Pankraz.