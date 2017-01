Mit einem gleichberechtigten Leitungsteam will der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverein künftig agieren. Da sich Carola Lang nach sechsjähriger Tätigkeit an verantwortlicher Stelle bei der Neuwahl nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfügung stellte, wurden Ingrid Menzel, Ingrid Wiesner und Petra Zeltner an die Spitze gewählt.

Saal vollbesetzt

Ohne Ausfälle

Mit Rat und Tat

Nitzlbuch. Angesichts der ohnehin anstehenden Änderung wurde die Satzung des Vereins gleich an mehreren Stellen auf den neuesten Stand gebracht: Unter anderem wird aus dem Behinderten- und Versehrtensportverein der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverein mit dem Ziel der Förderung von Gesundheits- und Rehabilitationssport. Ferner könnte sich nach dem neuen Regelwerk bei Auflösung oder Aufgabe des Vereins, anstelle des Fachverbandes in München, nun die Stadt Auerbach über das Vereinsvermögen freuen.Der Verein steht aber finanziell gut da. Das ergab der Kassenbericht von Werner Grüner bei der Hauptversammlung im vollbesetzten Nitzlbucher Schützenheim. Es wurde erneut ein Plus erwirtschaftet.Auch Vorsitzende Carola Lang freute sich über das finanzielle Polster. Sie zog eine positive Bilanz über das Vorjahr: "Wir konnten die Mitgliederzahl erhöhen, den Rehasport ausbauen und die Aktivitäten erweitern."Lang ließ das Jahr 2016 mit vielen Aktivitäten Revue passieren: vom Hutza-Abend über Frühjahrswanderung mit der Kräuterexpertin aus dem Hirschbachtal, Faschingstreiben, Weihnachtsmarktbesuch in Abensberg bis hin zur Teilnahme am Nordic-Walking-Tag am Schießlweiher bei Weiden und in Auerbach bis hin zur Weihnachtsfeier und der Kegelmeisterschaft.Der dreitägige Ausflug nach Hamburg gehörte zu den Höhepunkten. Für heuer laufen noch die Planungen. Zu den 204 Mitgliedern - bei 17 Neuaufnahmen, sieben Sterbefällen und drei Austritten - werden derzeit extern 45 Rehasportler mit Verordnungen durch Haus- und Fachärzte betreut. Einige davon wurden nach der Rehasportmaßnahme in den Verein aufgenommen. Ein großes Lob der Vorsitzenden ging an die Übungsleiterinnen für den reibungslosen Sportbetrieb, auch durch gute Abstimmung untereinander. So wurden die acht Sportstunden pro Woche ohne Ausfälle gehalten.Wie sein Vorgänger Dr. Günter Schnabl steht auch Dr. Volker Kießling als Sportarzt mit Rat und Tat zur Seite. Von einem erfolgreichen und sportlichen Jahr sprach Sportwartin Petra Zeltner. Auch sie gab ihr Amt ab, engagiert sich aber künftig im Leitungsteam. Sie wünschte sich auch für das laufende Jahr so oft wie möglich sportliche Treffs.Und Zeltner fuhr fort: "Uns Übungsleitern macht es Freude, euch zu trainieren oder herum zu scheuchen, wie manche behaupten." Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen gehören ebenfalls zum Jahresprogramm der Ü-Leiter. Dazu konnte Angela Rupprecht die Verlängerung ihres Übungsleiterscheines erfolgreich abschließen.

Nitzlbuch. Für zwei Jahre stehen als neue Mannschaft des Versehrten- und Rehabilitations-Sportverein in der Verantwortung: das Leitungsteam mit Ingrid Menzel, Ingrid Wiesner und Petra Zeltner, Kassier Werner Grüner, Schriftführer Karl-Heinz Adelhardt, Sportwartin Angela Rupprecht, Sportarzt Dr. Volker Kießling. Zu Beisitzern gewählt wurden Alfred Frohnhöfer, Rita Magerl und Carola Lang. Ein Blumengebinde als Dankeschön für die Betreuung der Geburtstagsjubilare durfte Rita Magerl entgegennehmen.

Hoher Stellenwert für die Stadt Begeisterung über den vitalen und lebendigen Verein war den Grußworten von Bürgermeister Joachim Neuß zu entnehmen. Einzigartig sei wohl, dass sich 110 Mitglieder zur Hauptversammlung "mit einer wunderbaren Stimmung einfinden". Der Verein führe viele Altersgruppen zu gemeinsamen Aktivitäten zusammen, wobei auch die Übungsleiterinnen einen Teil beitrügen. "Der Verein ist in einem Wachstumsprozess. Sehr hohen Stellenwert für die Stadt hat er schon heute."



Neuss verwies an dieser Stelle auf die Stadtentwicklung, auch im Hinblick auf die ältere Generation. So sei man dabei, den Umbau des Bürgerspitals in Angriff zu nehmen. Hier würden zwölf barrierefreie Wohnungen geschaffen. Weitergehen soll es auch in der Unteren Vorstadt. Hier habe die Stadt bereits zwei Objekte angekauft. Absicht sei es, gegenüberliegend weitere drei Anwesen zu erwerben, die allerdings unter Denkmalschutz stehen. Das Konzept sieht weiter einen Vitalpark für Senioren am Stadtweihergelände vor. Dankesworte richtete Neuß an Carola Lang für ihr engagiertes Einbringen in den sechs Jahren an der Spitze. Gerne übernehme er die Schirmherrschaft für den Nordic- Walking-Tag 2017 in Auerbach, ließ er auf Anfrage wissen. Für ihren unermüdlichen Einsatz und viele guten Ideen übergab das Leitungsteam einen "Zuschuss" zur geplanten Reise an Carola Lang und signalisierte: "Wir sind traurig über die Amtsabgabe, haben aber Verständnis."



Für langjährige Mitgliedschaft gab es eine Reihe von Auszeichnungen: für 20 Jahre Anni Blümel, Hans Deinzer, Ottilie Kugler und Petra Zeltner; für 25 Sieglinde Polster, Gerda Iger sowie für 30 Jahre Franz Götz, Herbert Kretschmer, Dr. Günter Schnabl, Josef Sichelstiel und Konrad Steger.



Bei der Vereinsmeisterschaft im Kegeln sicherte sich bei den Frauen Gunda Gnan mit 179 Holz den Titel vor Luzia Hanke (172) und Erna Köferl (166). Bei den Männern siegte mit 169 Holz Alfred Frohnhöfer an die Spitze, gefolgt von Karl Felser (166) und Winfried Adler (164).



Der Vereinsfasching steigt am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr im Schützenheim in Nitzlbuch. Als große Herausforderung für den Verein steht die Ausrichtung des Nordic-Walking-Tages in Nitzlbuch am 28. Mai ins Haus. (cs)

Informiert wurden die Mitglieder über das Gratis-Angebot "Volkstanz" am Donnerstag, 2. Februar, im Schützenheim in Nitzlbuch. Interessierte Reha-Sportler zahlen fünf Euro Gebühr.