"Mittendrin statt nur dabei" befinden sich die sechs Fußball-Nachwuchsmannschaften der JFG Auerbacher Land in der Hallen-Saison 2016/2017. Nach sechs Wochen Budenzauber dauert die Übergangsphase unter dem Dach noch etwa einen Monat, bis Anfang/Mitte Februar wieder an Outdoor-Fußball zu denken ist.

Die ersten Nachholspiele im Freien wurden im Kreis Erlangen/Pegnitzgrund für das Wochenende Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. März, angesetzt. Der erste komplette Spieltag im Jahr 2017 soll am 17. bis 19. März über die Bühne gehen - sofern es das Wetter zulässt. Doch die aktuelle Realität heißt Halle.Zwei von vier angetretenen JFG-Teams lösten das Ticket für die Zwischenrunde, zwei schieden aus. Die C 1-Junioren waren derart ersatzgeschwächt, dass in einem kleinen Aufgebot vor nur acht Spielern (darunter nur drei Stammkräfte) kein gelernter Torhüter dabei war. Die D 1-Mannschaft konnte am gleichen Tag ihre überdurchschnittliche Punkteausbeute vom ersten Vorrundenturnier nicht bestätigen. Letztlich fehlten zwei Zähler für die Zwischenrunde.Nach dem Weiterkommen der A-Junioren in die nächste Runde (als Dritter in der Zwischenrunde dann knapp den Einzug in die Endrunde verpasst) und der nun geschafften "Quali" der B- und D2-Junioren haben insgesamt drei von sechs JFG-Teams den Einzug die Zwischenrunde sportlich hinbekommen.Mindestens drei Termine mit sechs Turnieren stehen in den nächsten vier Wochen bis 12. Februar noch auf dem JFG-Programm (bisher 17 Turnier-Teilnahmen der sechs Teams seit Ende November). Hinzu kommen zwei Einsätze bei Zwischenrunden und der Sparkassen-Cup in Auerbach mit mindestens vier JFG-Teams bei vier Turnieren.