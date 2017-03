Markus Ruff vom SV 08 Auerbach beherrschte bei den Bezirks-Mehrkampfmeisterschaften in Tirschenreuth das Geschehen. Als Tagesbester auf allen fünf 100-Meter-Strecken gewann er nicht nur in seinem Jahrgang den Titel, sondern setzte sich auch in der offenen Wertung mit über 400 Punkten Vorsprung durch. Seine tolle Leistung krönte er mit einem neuen Vereinsrekord über 100 Meter Freistil in 0:56,04 Minuten.

In guter Form zeigte sich auch Leonard Hieke, der fünf persönliche Bestzeiten schwamm. Er belegte damit in der Jahrgangswertung 2001 den dritten und in der offenen Wertung den sechsten Platz. Besonders stolz dürfte er auf seine 100 Meter Freistil sein, denn in 59,57 Sekunden unterbot er zum ersten Mal die magische Minutengrenze.Auf dem besten Weg dorthin befindet sich Jevgenij Kurylenko. Mit fünf neuen persönlichen Bestleistungen belegte er im Jahrgang 2002 Platz drei. Zweiter im Jahrgang 2003 wurde Mateusz Szymanski vor seinem Teamkameraden Adrian Sefa. Knapp am Podest vorbei schwammen Simon Beck als Vierter im Jahrgang 2007 und Leni Eckert (2008).Im Jahrgang 2007 schlugen sich Mara Krieger, Hanne Wittmann und Veronica Hieke tapfer gegen die große Konkurrenz. Wie sie schafften es Isa Gnan und Arianna Sefa im Jahrgang 2005 ebenfalls in die Top 10.