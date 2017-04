Die Kombination von Fußball und Fasching unter einem Dach ist nicht alltäglich. Beim ASV Michelfeld gibt es sie. Und das funktioniert prächtig, war bei der Mitgliederversammlung im Saal des Gasthauses Schenk zu hören.

Trainer haben verlängert

Sechs Sitzungen, 1200 Gäste

Michelfeld. Dieter Hofmann, zuständig für den Bereich Verwaltung, übernahm den Part seines kurzfristig verhinderten Vorstandskollegen Andreas Trips beim Bericht über die Finanzen. Demnach habe sich in den vergangenen zwei Jahren der Kassenbestand wesentlich erhöht. Zurückzuführen sei das auf gestiegene Einnahmen bei der Bandenwerbung am A-Platz und den Verkaufskiosk bei Heimspielen.Thomas Gsell sah als Vorstand Sport und Abteilungsleiter Fußball das ASV-Konzept bestätigt, auf talentierte Eigengewächse zu setzen. In der vierten Saison in Folge zahle sich das durch die schrittweise Verbesserung der Tabellenplätze aus. Die Verträge mit Ilker Caliskan (Spielertrainer 1. Mannschaft) und Jürgen Born (Trainer Reserve) wurden bereits in der Winterpause verlängert.Zur Sportplatzkirwa - heuer am Wochenende 23. bis 25. Juni - richtet der ASV an zwei Tagen fünf Jugendturniere im E-, F- und G-Junioren-Bereich mit insgesamt 32 Mannschaften aus. "Wir werden dadurch weit über die Stadtgrenzen hinaus als ein Verein mit toller und lebendiger Jugendarbeit angesehen", meinte Thomas Gsell stellvertretend für seine Frau Kathrin, die als Jugendleiterin fungiert.Nüchterne Zahlen ließ der Leiter der Sparte Fasching im ASV, Manfred Kohl, sprechen. Mehr als 100 Mitwirkende stellten sechs Prunksitzungen vor rund 1200 Besuchern auf die Bühne. Hinzu kamen Auftritte in Michelfeld, Auerbach und außerhalb der Stadtgrenzen. "Die Michelfelder Narren sind froh, Teil des ASV zu sein. Durch die Fußballer gibt es einen jungen, aktiven Elferrat, um den uns andere Faschingsgesellschaften beneiden", sagte Kohl. Und: In Michelfeld bedürfe es keiner professionellen Partnervermittlung, da Elferrat und Garde schön harmonierten.Auch Bürgermeister Joachim Neuß nimmt nach seiner Aussage eine "sehr, sehr positive Stimmung im ASV Michelfeld" wahr, da "alle an einem Strang ziehen". Zum Pfarrzentrum St. Otto in Michelfeld, das der ASV an vier Tagen in der Woche für Gymnastik und Tanzgarden nutzt, gab der Rathauschef ein "eindeutiges Bekenntnis" ab. Demnächst stünden Investitionen im Saal an. Die Aktivengarde kann seit November 2016 für eine Stunde in der Helmut-Ott-Halle trainieren. (Mehr zum Thema)

Abteilung gibt sich neuen Namen

Ehrungen beim ASV Michelfeld Alle zwei Jahre ehrt der ASV Michelfeld Mitglieder für ihre Vereinstreue. Die Laudatio für die vier "Hochkaräter" mit Eintritt im Jahr 1957 hielt in launiger und informativer Weise Karl Merkl. Für die Jubilare lagen Urkunden und Präsente bereit.



60 Jahre: Alois Weiss, Leonhard Deiml, Erwin Lindner, Gerhard Wolf



50 Jahre: Heinrich Kroher, Hans Schreglmann, Hans Ziegler



40 Jahre: Stefan Mühlberger, Irmgard Raß, Günter Cermak, Günther Schenk, Georg Speckner, Thomas Ziegler, Claus Steubl, Horst Metschl, Erhard Raß, Günther Ziegler, Harald Schertl, Gerhard Gradl, Werner Gradl, Anita Raß, Sieglinde Lehner, Gerti Zinner



25 Jahre: Siegfried Sattler, Günther Kohl, Herbert Felser, Helmut Pischel, Stephan Wess, Stefan Rieger, Helmut Budek, Jörg Schmirler, Thomas Gsell, Joachim Kroher, Christian Kugler, Armin Buchmann, Martin Raß, Andrea Knappik, Nicole Fuchs, Andrea Müller, Ulrike von der Grün, Sonja Looshorn, Bettina Schmiedl



15 Jahre: Claudia Bader, Marietta Holl, Jessica Haberberger, Bastian Zinner, Christina Schauer, Anja Weber, Sandra Lindner, Florian Denk, Florian Lindner, Michael Lengenfelder, Josef Scheck, Maria Wess, Ann-Kathrin Lindner, Melanie Höllerl, Bianca Fuchs, Dominik Schmiedl, Manuela Beyer, Julia Langsteiner, Markus Schäffner, Christian Trenz .



Die Fußballer Thomas Gsell (500), Roland Poerschke und Sven Lungershausen (je 250) wurden für eine runde Anzahl an Spielen im Dress des ASV Michelfeld ausgezeichnet. (obl)

Personalien Bei den Neuwahlen wurden die drei Vorstände Dieter Hofmann (Verwaltung), Andreas Trips (Finanzen) und Thomas Gsell (Sport) einstimmig wiedergewählt. Neu in der Verwaltung sind Miriam Lindner, Stefan Sattler und Julian Thumbeck für Bernhard Ziegler , der sich nicht mehr zur Wahl stellte.



Christoph Dietl (Schriftführer), Kathrin Gsell (Jugendleiterin Abteilung Fußball), Magdalena Weber (Abteilungsleiterin Abteilung Gymnastik) und Manfred Kohl (Abteilungsleiter Abteilung Faschingsgesellschaft) setzen ihre Aktivitäten fort. Peter Metschl, Markus Speckner, Thomas Kohl, Stefan Leisner und Andreas Beyer haben ebenfalls für die nächste Wahlperiode zugesagt und wurden einstimmig gewählt. Kassenprüfer bleiben Hans Beyer und Michael von der Grün .



Kerstin Seeser wird neue Übungsleiterin für den Bereich Kinderturnen. (obl

Michelfeld. (obl) Die Abteilung Gymnastik im ASV Michelfeld ändert demnächst ihren Namen, kündigte die Leiterin Magdalena Weber in der Hauptversammlung des Vereins an. Damit solle den modernen Kursen Rechnung getragen werden, die der Verein seit Jahren anbiete. Zudem würden die Trendsportarten Freelatics und Crossfit (mit Übungsleiter Florian Denk) im ASV integriert.Die Kurse und Trainingsangebote der Sparte Gymnastik nutzen derzeit zwischen 100 und 120 Personen. Als Übungsleiterinnen sind Magdalena Weber, Ingrid Leisner und Bianca Fuchs im Einsatz. Gabi Trenz pausiert derzeit krankheitsbedingt. Ab Herbst 2017 ersetzt der neue Kurs "Ganzkörperkräftigung - sanft und effektiv" von Ingrid Leisner das bisherige Angebot Rücken-Fitness.Weitere Sitzplätze fürs ASV-PublikumMichelfeld. (obl) Nach dem letzten Saison-Heimspiel, das die Fußballer am Sonntag, 28. Mai gegen den SV Hiltpoltstein bestreiten, wird der ASV Michelfeld seinen A-Platz stöpseln und sanden. Außerdem plant er Erweiterungen des Terassenbereichs auf der Steintribünenseite. Dort auch neue Sitzplatzgelegenheiten geschaffen.