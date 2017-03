Das 40-jährige Bestehen des Motorsportclubs (MSC) im kommenden Jahr wirft seine Schatten voraus. Erste Vorgespräche laufen schon. Auch die Mitglieder sollen ihre Ideen einbringen.

Kasse schließt mit Minus

Feuerwehr mischt mit

Sportliche Erfolge Mit Stolz schilderte Dieter Wittmann die Bilanz der MSC-Fahrer auf den verschiedenen Ebenen. Sebastian Bachmann holte sich den bayerischen Meistertitel im 270er-Kart-Cup. Den dritten Platz belegte Bianca Bachmann. Im Jugendkartslalom erreichte Christian Bachmann eine hervorragende Bilanz: 1. Platz NOB-Pokal, 3. Platz nordbayerische Meisterschaft, 2. Platz bayerische Meisterschaft, 5. Platz im Bundesendlauf, 3. Platz deutsche Meisterschaft. Ehrungen wurden den Erfolgreichsten durch den Verein, den ADAC, den NOB sowie durch Stadt und Landkreis zuteil. Michael Rebhan, der erfolgreichste Motorsportler überhaupt aus dem Auerbacher MSC-Stall, steht inzwischen als Koordinator bei den GT-Masters an vorderster Front in der Verantwortung. (cs)

Neuwahlen Motorsportclub Auerbach



Vorsitzender: Dieter Wittmann



Sportleiter: Günter Bachmann



Schatzmeisterin: Bianca Bachmann



Touristikleiter: Thomas Käseberg



Delegierter zum ADAC: Dieter Wittmann



Revisor: Dieter Rebhan . (cs)

Mit einem Galanachmittag im März 2018 soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden, informierte der alte und neue Vorsitzende Dieter Wittmann bei der Jahreshauptversammlung.Er hielt Rückblick auf ein Vereinsjahr mit vielen Aktivitäten, in das auch der 50. und 51. Jugend-Kartslalom und das erste Modellrennbahn-Turnier fielen. Mehr Zuspruch hatte man sich beim Fahrradtrial im Ferienprogramm der Stadt erwartet.Auch für das laufende Vereinsjahr hat sich der MSC einiges vorgenommen. Neben Verkehrs-Infoabenden im März und November wird ein Schrauberkurs für Jugendliche im März in Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Verein Schnupperwerkstatt für das Handwerk angeboten. Ein Einsteigerlehrgang zum Jugend-Kartslalom ist im April vorgesehen.Zwei Wettbewerbe folgen im April und September. Für September ist auch das Oldtimertreffen auf Leonie geplant. Außerdem ist der MSC in den Schulen präsent mit den Aktionen "Hallo Auto" (Mittel- und Realschule) und "Toter Winkel" (Grundschule). Die Übergabe von Warnwesten in der Grundschule findet sich ebenfalls wieder im Programm. Die Sportehrungen sind im November angesetzt. Aus Termingründen muss in diesem Jahr das Fahrsicherheitstraining ausfallen.Derzeit kann sich der MSC bei sieben Zugängen (drei Jugendliche, vier Erwachsene) auf 132 Mitglieder stützen. 71 von ihnen gehören auch dem ADAC an. Den Nachwuchs bilden derzeit 24 Jugendliche. Aufgrund der Mitgliederzahl kann der Verein einen Delegierten zu den Versammlungen des ADAC abordnen.Ein Zuschuss des ADAC für zwei neue Trainingskarts milderte die Belastung der Kasse etwas. Die Vorgängermodelle werden durch Dieter Wittmann generalüberholt und dann wieder im Trainingsbetrieb genutzt.Mit einem Minus schloss Schatzmeisterin Bianca Bachmann die Vereinskasse zum Jahresende ab. Neben den beiden Karts schlugen Materialkosten von rund 1000 Euro für den Umbau des Vereinsheims in der Bergstraße zu Buche. Sehr zügig ging die Neuwahl vor sich (Ergebnisse siehe Kasten).Seine Vorstellungen zum beliebten Oldtimertreffen erläuterte der Vorsitzende der Feuerwehr Auerbach, Thomas Kormann. Es bestehe Einvernehmen darüber, dass Feuerwehr und Motorsportclub sowie der Opel-Club diese Veranstaltung während des Feuerwehrjubiläums durchführen werden. Dabei sollen auch alte Feuerwehrfahrzeuge zu sehen sein. Man hofft auf die Zusage der Stadt, diese Großveranstaltung für Oldtimer auf dem Place de Laneuveville durchführen zu können.Dieter Wittmann fügte hinzu, dass der MSC im März 2018 sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Er verteilte Fragebögen an die Mitglieder. Von ihnen erhofft er sich in den nächsten vier Wochen Anregungen für das Fest.