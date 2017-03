Eher im Stillen und ohne großes Publikum trainieren die Aktiven des Volleyballclubs Auerbach seit Jahren. Mit der langen Volleyballnacht hat sich aber eine jährliche Veranstaltung schon als Tradition etabliert. Heuer findet sie am Freitag, 17. März, statt. Ab 20 Uhr fliegen in der Helmut-Ott-Halle die Bälle durch die Luft.

Titel verteidigen

Sehr respektabel

Stets Überraschungen

Spannender Verlauf

(swt) Der ausrichtende Volleyballclub freut sich über mehrere Veränderungen im Teilnehmerfeld. So lernen sich bei dem Event immer wieder neue Spieler aus der Region kennen und der Verlauf des Turniers bleibt überraschend. Die Veranstaltung erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit, es haben sich zehn Mannschaften zum Wettkampf angemeldet.2016 gingen die Ammerthaler Tölpel vom TST als Gesamtsieger vom Feld. Das damalige Finale gegen den MTV Pegnitz war ein Krimi, der erst im Tie-break entschieden wurde. Die Tölpel wollen ihren Titel verteidigen und sind wieder mit am Start.Aus dem nahen Oberfranken kommen mit den Teams "ohne mich - MTV Pegnitz" und "6 am Netz - ASV Pegnitz" gute Bekannte. Vielleicht gelingt dem MTV heuer der Turniersieg? Ergänzt um das Team "Rotstiftmilieu" der Realschule Pegnitz werden insgesamt drei Gruppen aus der unmittelbaren Nachbarschaft mitspielen. Bestimmt bringen sie ein paar Fans mit nach Auerbach.Die "Meat Man Kümmersbruck" starten den zweiten Anlauf auf die Turnierkrone. Bei ihrem ersten Auftritt 2016 fühlten sie sich pudelwohl und errangen einen sehr respektablen fünften Platz."Uns is wurscht Kirchenthumbach" war in den vergangenen Jahren oft ganz weit vorne. 2016 führten knapp verlorene Spiele zu einem unglücklichen achten Platz. Die Mission für heuer ist daher ganz klar: Spaß haben und eine bessere Platzierung erreichen.Erstmals dabei sind die Volleyballteams "Newcomer FrankenPfalz" aus der Region Sulzbach-Rosenberg und eine Sportlergruppe VHS Eschenbach. Unbekannte Mannschaften bringen stets Überraschungen in den Turnierverlauf. Darauf freuen sich die Ausrichter besonders. Späher haben berichtet, dass die Eschenbacher sehr stark einzuschätzen sind. Die Spionageabwehr in Sulzbach hat besser gearbeitet. Dort blieb das Leistungspotential verborgen.Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die zwei einheimischen Teams des Volleyballclubs Auerbach. Mit der Mannschaft "Uschis Die Besten" möchten die Hausherren vorn mitspielen. Im Team "Andreas Jäger" hat sich ein Mix aus erfahrenen Kräften und Nachwuchsspielern gefunden, die sich bietende Chancen nutzen und Spaß am Spiel haben wollen.Wie immer gilt die lokale Besonderheit, dass mindestens eine Frau je Mannschaft auf dem Feld stehen muss. Spieler und Ausrichter freuen sich über Unterstützung von Nachtschwärmern, Sportlern und Fans. In die Helmut-Ott-Halle passen über 800 Zuschauer. Daher darf jeder gern kommen und sich von der Stimmung anstecken lassen. Ein spannender Verlauf des Abends ist garantiert. Der Eintritt ist frei.Die Platzierungsrunde startet etwa ab 22 Uhr, das Endspiel findet nach Mitternacht statt.