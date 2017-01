Die Handballer des SV 08 Auerbach beginnen das Jahr 2017 mit einem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger und aktuellen Tabellenletzten der Landesliga, die HG Ansbach. SV-Trainer Matthias Schnödt, der wieder einmal nur einen reduzierten Kader aufs Feld schicken kann, warnt davor, den Gegner zu unterschätzen und hofft auf einen gewissen Lerneffekt aus der letzten Partie vor der Winterpause. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist am Samstag, 14. Januar, um 18 Uhr.

Es ging um nicht weniger als um den Klassenerhalt, als sich am 5. April 2008 der ASV Auerbach und die im Jahr 2002 vom TSV Fichte Ansbach und dem TSV 1860 Ansbach gegründete HG Ansbach letztmalig gegenüber standen. Die mit zwei Bussen und vielen Privat- PKW angereisten knapp 150 Fans aus Auerbach verwandelten die Beckenweiherhalle in Ansbach in einen Hexenkessel und sorgten für eine der einprägsamsten Erinnerungen des Auerbacher Handballs. Während die Bergstädter durch einen 31:26-Sieg und den dadurch fast sicheren Erhalt der Klasse auf eine erfolgreiche Zukunft zusteuerten, mussten die im Jahr zuvor noch in der Bayernliga angesiedelten Mittelfranken den zweiten Abstieg nacheinander antreten.Seither tut sich der Ansbacher Handball schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Einst deutscher Meister mit Akteuren wie Erwin Porzner sen., Nationalspieler und Weltmeister im Feldhandball, und auch später im Hallenhandball einer der erfolgreichsten bayerischen Vereine, rutschte man nun nach vielen Jahren Regional- und Bayernliga fast in die Bedeutungslosigkeit ab.In der laufenden Saison gelang dem Team um Trainer Bernd Hitzler noch kein einziger Punktgewinn - verlor aber einige Spiele nur sehr knapp. Während auf der rechten Seite mit dem erfahrenen Michael Liebich (34) ein Spieler steht, der schon zu Bayernliga-Zeiten für Ansbach im Einsatz war, muss die Abwehr der Bergstädter ihre Aufmerksamkeit auch auf die mittlere Kreisposition richten, wo mit Hardy Schober ein torgefährlicher Akteur lauert.Den Auerbachern fehlt neben den erkrankten Sebastian Bürger (Grippe) und Paul Neuß (Lungenentzündung) auch Maxim Pankraz, der gleichzeitig mit dem A-Jugend-Team antreten muss. Am schwersten wiegt aber der Ausfall von Torhüter Raul Adam. Er kann wegen einer Gehirnerschütterung nicht dabei sein und wird möglicherweise sogar für mehrere Spiele ausfallen. Damit stehen nun die beiden Ersatztorhüter Valentin Kroher und Johannes Reger in der Pflicht.SV 08 Auerbach: Kroher, Reger; Bauer, Tannenberger, Kolb, Edtbauer, Eckert, Hackenberg, Kraus, Herold, M. Hofmann, A. Hofmann.