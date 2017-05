Im letzten Spiel der Saison unterlagen die Handballer des SV 08 Auerbach dem bereits abgestiegenen TV Roßtal knapp, aber nicht unverdient mit 29:30 (15:14). Eine erneut schwache Abwehrleistung hinterließ bei Trainer Schnödt nicht nur die Enttäuschung über die Niederlage, sondern vor allem auch den Frust über 30 Gegentore in eigener Halle.

Das hatten sich die Oberpfälzer anders vorgestellt. Sie legten hoffnungsvoll los und gingen mit 4:1 in Führung. Schon früh erkannte man bei den Gästen, dass sie sich mit dem Abstieg abgefunden hatten und Spaß haben wollten. Die Mannschaft zeigte eine engagierte Leistung und schien wacher zu sein als ihre Gastgeber. Erst als Matthias Schnödt sich und die älteren Spieler in die Partie brachte, gab es einen Ruck. Zunächst verhinderten auch sie nicht, dass Roßtal die Führung auf drei Tore ausbaute. In der 26. Minute beim 11:14 wurde es dem Trainer der Auerbacher zu bunt. Er riss sich zweimal durch die gegnerische Abwehr, erzielte die Anschlusstreffer zum 13:14, bevor Felix Müller und Florian Kolb die Anzeigentafel auf den Halbzeitstand von 15:14 stellten.Die Hoffnung wuchs, als Matthias Edtbauer bis zur 33. Minute um weitere zwei Treffer erhöhte. "Wir führen und lassen uns dann wieder selbstgefällig zurückfallen", schimpfte Matthias Schnödt nach dem Spiel. Es dauerte zwar bis zur 41. Minute, bis Roßtal die Partie wieder ausglich (20:20), doch der Schwung war raus aus dem Spiel der Bergstädter. Roßtal verwaltete das Spiel und stand am Ende als der verdiente Sieger da. Für Auerbach geht das Zittern weiter. Überraschend hatte der BHV den Relegationsplatz nach hinten verschoben, so dass nun der Elfte antreten müsste und Auerbach gesichert wäreSV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger (5), Bauer, Müller (5), Schnödt (3), Bürger, Hackenberg (2), Kolb (5), Edtbauer (6/2), Eckert, Neuß F. (1), Hofmann A. (1), Hofmann Ma. (1)