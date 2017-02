Es geht wieder aufwärts mit dem SC Glückauf. Die Durststrecke der Fußballer scheint überwunden. Ein auf 18 Spieler gewachsener Kader bescherte dem Verein mit dem dritten Tabellenplatz in der Vorrunde rechtzeitig zum 60-jährigen Bestehen ein Jubiläumsgeschenk.

Umbruch im Jugendbereich

Zusammenarbeit klappt

Zufriedene Kassiererin

Neuwahlen SC Glückauf Auerbach



1. Vorsitzender: Jürgen Neubauer 2. Vorsitzender: Thomas Ziegler 3. Vorsitzender und Abteilungsleiter Fußball: Thomas Braun



Kassiererin: Christine Metag



Schriftführerin: Silvia Ringler



Abteilungsleiter: Tennis: Brigitte Gradl Hobbysport: Erwin Kraus Jugend: Michael Brittinger



Beisitzer: Franz Popp, Sieglinde Schreier, Daniel Haberberger, Rudi Gebhardt, Reinhold Schuster, Karl-Heinz Schmid.



Kassenprüfer: Rudi Schwindl, Robert Schmid. (cs)

Der Neustart auf eigenen Füßen gelang mit einem 18-Mann-Kader im Durchschnittsalter von 25 Jahren. Fußball-Abteilungsleiter Thomas Braun

Vier Tage lang feierte Glückauf aus diesem Anlass ein Fest. "Es war in großer und kleiner Runde bestens geplant und organisiert", sagte der wiedergewählte Vorsitzende Jürgen Neubauer beim Rückblick in der Jahreshauptversammlung.Nach dem Discoabend für die Jugend als Auftakt standen am Samstag und Sonntag sportliche Aktivitäten im Mittelpunkt. Aufsehen erregte ein Weltrekord am Bierflaschenkicker. Für einen fetzigen Ausklang sorgte die Band Dorfrocker. Der Festausschuss um die treibenden Kräfte Franz Popp und Reinhold Gradl habe hervorragende Arbeit geleistet."Im Jugendbereich vollzieht sich derzeit ein Umbruch, vor allem bei der JFG Auerbacher Land", schwenkte Neubauer in die Gegenwart. Die Vorsitzenden und Jugendleiter arbeiteten daran, die bestmögliche Lösung zu finden.Thomas Braun skizzierte die Entwicklung der 1. Mannschaft, die sich in der Saison 2016/2017 neu formiert hat. Vorher hatte Glückauf in den Zeiten des Personalmangels in einer Spielgemeinschaft mit Troschenreuth gekickt. "Der Neustart auf eigenen Füßen gelang mit einem 18-Mann-Kader im Durchschnittsalter von 25 Jahren", sagte Braun.Nach der Vorrunde rangiert die Elf in der B-Klasse hinter dem Zweitplatzierten FC Hedersdorf. Rückkehrer Roland Ziegler wird nach der Winterpause das Team verstärken. Als Neuzugang wurde Fehmi Aljaat begrüßt. Die Abteilung Fußball wird sich mit einem Wagen und einer Fußgruppe am Gaudiwurm beteiligen.Eine positive Bilanz zog Jugendleiter Michael Brittinger. 20 Trainer betreuen nahezu 90 Kinder. Dabei stellen sich Erfolge ein; vor allem für die E 1- und E 2-Junioren. Anfang März geht es für die Jugendfußballer wieder hinaus ins Freie. Bis dahin wird einmal wöchentlich in der Halle trainiert. Brittinger sah die Zusammenarbeit mit den Jugendleiterinnen Tanja Schwindl (SV 08 Auerbach) und Katrin Gsell (ASV Michelfeld) als einen Glücksfall für alle drei Vereine.Für die Sparte Tennis hielt Spartenleiterin Brigitte Gradl Rückschau. Im Frühjahr heißt es wieder Sand schaufeln, um die zwei Plätze bespielbar zu machen. Neben einigen Schleiferlturnieren waren vor allem die Freizeitrunden in den Sommer- und Wintermonaten gut besucht. Lob gab es für Tim und Patrick Gebhardt sowie Daniel Haberberger für ihre Treue zum Verein. Als Abteilungsleiter für den Hobbysport ließ Erwin Kraus die Aktivitäten Revue passieren."Ein gutes Jahr" verkündete Christine Metag im Blick auf die Finanzen des Vereins. Für ihre Arbeit gab es durch die Prüfer Rudi Schwindl und Robert Schmid ein dickes Lob.Der Vorsitzende Jürgen Neubauer macht weiter, bekommt aber neue Stellvertreter, da sich Caroline Braun und Franz Popp nicht mehr zur Wahl stellten. Bei den Beisitzern schieden Reinhold Gradl und Werner Schier aus (Wahlergebnisse im Kasten).Nach diesem kleinen Neuanfang sah 2. Bürgermeister Herbert Lehner den SC Glückauf Auerbach auf dem besten Weg zum Wiederaufstieg, wo er auch hingehöre. Der Verein könne stolz sein auf sein tolles Sportgelände und sein Vereinsheim. Erfolg wünschte er der Jugend auch bei der Aufnahme und Einbürgerung junger Asylbewerber.