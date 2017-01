Sechs Teilnehmer stellte der SV 08 Auerbach bei den Bezirksmeisterschaften im Schwimmen auf der Kurzbahn. Sie wurden im Hallenbad Schwandorf ausgetragen.

Eine makellose Bilanz hat Leonard Hieke vorzuweisen. Er gewann bei sechs Starts jeweils den Bezirksmeistertitel im Jahrgang 2001. Über 100 m Freistil blieb er mit 1:00,35 nur ganz knapp über der Minutengrenze. Mit dieser Zeit belegte er Rang 3 in der offenen Wertung.Mateusz Szymanski holte sich den Titel über 50 m Brust im Jahrgang 2003 sowie die Vizemeisterschaft über 200 m Rücken. Immer stärker wird Adrian Sefa, der im selben Jahrgang über 50 m und 200 m Freistil jeweils den dritten Platz belegte.Tamara Reisner gewann im Jahrgang 2001 über 100 m Schmetterling und 200 m Freistil jeweils Bronze. Sie ist mehr auf den längeren Strecken zu Hause; im Gegensatz zu Christina Bruckner. Die derzeit beste Auerbacher Sprinterin schwamm neue persönliche Bestzeiten über alle 50 m-Strecken. Damit bewies Christina, dass sie nicht nur schnell, sondern auch vielseitig ist. Für ihren Jahrgang 2000 gab es keine gesonderte Wertung, so dass sie in der offenen Klasse gelistet wurde und dort Plätze im vorderen Mittelfeld belegte.Jevgenij Kurylenko (Jahrgang 2002) schrammte über 50 m Rücken und 100 m Schmetterling mit Platz 4 jeweils nur knapp am Podest vorbei, konnte mit seinen erzielten Zeiten jedoch rundum zufrieden sein.