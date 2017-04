Tore: 0:1 (29.) Benjamin Schneider - SR: Schuller Tim (SV Freudenberg) - Zuschauer: 80

(sht) Der SV Auerbach 08 hat das Halbfinale im Kreispokal am Donnerstagabend mit 0;1 gegen den SV Inter Bergsteig Amberg verloren.Die Startphase gehörte den Gästen, die durch aggressives Forechecking einige Bälle erobern konnten und zu einigen Abschlüssen kamen. Nach gut 10 Minuten wurden die Gastgeber gleichwertig und hatten durch einen Freistoß von Trenz rechts auf Höhe des Sechzehners die erste Möglichkeit. Der Keeper musste sein ganzes Können zeigen, um den direkt auf Tor gezogenen Freistoß an die Latte zu lenken. Die Ausfälle bei beiden Teams waren im weiteren Spielverlauf nicht zu übersehen und zusammenhängen Ballstafetten waren eher Mangelware. In der 29. Minute setzen sich die Gäste bis zur Grundlinie durch und den Rückpass verwertete Benjamin Schneider aus 6 m zum 1:0. Bis zur Pause kam keines der Teams mehr entscheidend zum Abschluss und so blieb es zur Pause bei der knappen Gästeführung.Nach der Pause verflachte die Partie und erreichte kaum noch Kreisliganiveau. Entsprechend gab es beidseits kaum noch erwähnenswerte Möglichkeiten. Ein Ballverlust in der Auerbacher Hintermannschaft eröffnete Kubik eine Abschlussmöglichkeit für Inter im Strafraum, er scheiterte aber an Torhüter Hutzler. In der 85. Minute kam Ficker nach einem schnell vorgetragenen Angriff links im Strafraum zum Abschluss, scheiterte aber am Keeper.Auch in der Schlussphase neutralisierten sich die Mannschaften und so blieb es beim knappen Erfolg der Gäste in einem schwachen Pokalhalbfinale.