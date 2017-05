Bei der Mitgliederversammlung des SV 08 Auerbach bemängelte Vorsitzender Uwe Ditz die in einzelnen Sparten immer mehr schwindende Bereitschaft zu ehrenamtlichen Tätigkeiten. Vor allem im Fußball und im Handball gebe es immer weniger Mitarbeit der Eltern und immer mehr Ansprüche an die Leistungen des Vereins.

Aktive Schwimmer

Viel Gymnastik dabei

Er stellte daher fest, dass der Sportbetrieb zu den derzeitigen Bedingungen wohl nicht mehr lange aufrecht erhalten werde könne. Er verwies dabei auch auf Gespräche mit anderen Vereinen.Zufriedener als der Vorsitzende äußerten sich die Spartenleiter in ihren Berichten. Für ein hochwertiges Training in den angebotenen Sportarten werden Fortbildungen besucht und neue Trendsportarten in das Angebot eingebaut. Neben den Berichten von Peter Lindner für den Herrenfußball, Norbert Biersack für den Damenfußball und Team-Manager Peter Hackenberg für den Handball zogen auch die SV-08-Schwimmer, die Nordic-Walking-Gruppe, das Kinderturnen, das Laufen und das Gymnastik-Team Bilanz.Gerald Lord sprach von sieben Gruppen im Bereich des Eltern-Kind-Schwimmens und der Schwimmanfänger. Zur Verfügung stehen 13 Trainer und Betreuer. Besucht werden private Schwimmfeste ebenso wie Turniere und Meisterschaften wie die des Bezirks oder die Bayern-Open. Bei der Stadtmeisterschaft ergab sich sogar ein international besetztes Teilnehmerfeld von 153 Startern. Vom Nordic Walking mit "viel Spaß an der Freud'" wusste Sylvia Felser zu berichten. Sie bedauerte jedoch, dass die Einladung zur Teilnahme an einem Wettbewerb nicht angenommen werden konnte. Mit meist etwa zehn Teilnehmern am Training sei die Sparte zu klein. Doch alljährlich ist man beim Siedlerlauf bei der Siechen-Kirchweih mit am Start.Uwe Ditz übernahm den Bericht der entschuldigten Leiterin des SV 08-Laufens, Claudia Schnödt. Hier hat die Saison erst vor ein paar Wochen begonnen und das Tempo beim Laufen wird nun langsam gesteigert, so dass auch ein Neu-Einsteigen noch möglich ist.Breitgefächert ist das Angebot der von Helga Meisel geleiteten Sparte Gymnastik.Die Übungsleiterin informierte über das von Sabine Süß und Petra Zeltner organisierte Training mit den Senioren ebenso wie über Step-Aerobic mit Alex Laux. Die gelenkschonende Wassergymnastik erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit durch regelmäßig 25 Teilnehmer. Daneben wird Kinderturnen angeboten, aber auch funktionelles Training unter Einbeziehung mehrerer Muskelgruppen zur Steigerung von Kraft, Beweglichkeit, Balance und Koordination. Ab Herbst startet ein TRX-Ganzkörpertraining.Ergänzend forderte Peter Lindner nach seinem Bericht über den Spielbetrieb die Mitglieder auf, aktiver dabei zu sein bei den Vorbereitungen für die Gmoi-Kirwa, beim Bürgerfest oder beim Faschingsumzug. Auch die Altkleidersammlung und die Sanierung des Sportplatzes am Sand in der Sommerpause braucht noch eine Reihe an Helfern.