Nach der zweiwöchigen Spielpause stehen den Handballern des SV 08 Auerbach entscheidende Wochen mit drei schweren Auswärtsspielen in der Landesliga nacheinander bevor, angefangen mit einem Oberpfalz-Derby beim ASV Cham. Die Bayerwälder, die derzeit mit 15:21 Punkten auf Platz zehn und damit auf dem voraussichtlichen Abstiegs-Relegationsplatz liegen, unterlagen im Hinspiel in letzter Sekunde mit einem Treffer (25:24). Anpfiff ist am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr.

Cham spielt zu Hause ganz anders als auswärts. Matthias Schnödt, Trainer des SV 08 Auerbach

In eigener Halle mussten sich die Bayerwälder nur dem Tabellenführer aus Rothenburg geschlagen geben, alle übrigen Partien wurden teilweise klar gewonnen. "Cham spielt zu Hause ganz anders als auswärts", weiß auch Auerbachs Trainer Matthias Schnödt. Dabei hofft er wieder auf eine ähnlich gute Leistung wie in den letzten Partien von Valentin Kroher im Tor, vor allem weil ein Einsatz von Raul Adam fraglich ist. "Außerdem brauchen wir eine aggressive und wache Abwehr gegen die gut besetzte Angriffsreihe der Chamer", mahnte er an. Dabei steht vor allem der torgefährliche Rückraum um den tschechischen "Altmeister" Petr Tahovsky im Vordergrund. Der 41-jährige Pilsener, der zuletzt einige Spiele nicht dabei sein konnte - auch weil er als Physiotherapeut die tschechische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich begleiten durfte - führt die interne Liste der Feldtorschützen mit insgesamt 101 Treffern mit weitem Vorsprung an.Cham steht zwar noch nicht wirklich mit dem Rücken zur Wand, braucht jedoch nach vier Niederlagen dringend wieder etwas Zählbares, um den Anschluss ans dicht gedrängte Mittelfeld nicht zu verlieren. Selten hat man ein ähnlich enges Feld gesehen. So liegen zwischen Platz 3 und Platz 13 gerade einmal acht Zähler. Daher wäre auch für den SV 08 Auerbach ein Punktgewinn wichtig, vor allem im Hinblick auf die nächsten schweren Auswärtsspiele bei der HSG Fichtelgebirge und in Heidingsfeld.SV 08 Auerbach: Adam (?), Kroher, Kolb, Tannenberger, Bauer, Hackenberg, Bürger, Edtbauer, Kraus, Eckert, Herold, M. Hofmann, A. Hofmann, Pankraz, Neuß.