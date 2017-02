Zur Spitzenpartie des 17. Spieltags empfangen die Handballer des SV 08 Auerbach den TSV Rothenburg. Der Tabellenführer hat elf Siege in Folge auf seinem Konto. Aber die Oberpfälzer wollen nicht nur Wiedergutmachung für die Niederlage vom vergangenen Wochenende.

Die Auerbacher wollen ihre Position im oberen Viertel der Tabelle festigen. Der dritte Platz des SV 08 darf nicht Anlass sein, sich zurückzulehnen und das Saisonziel Klassenerhalt für "so gut wie" erreicht zu erklären. "Uns fehlen noch mindestens sechs Punkte, und wenn ich den heutigen Auftritt als Maßstab nehme, dann weiß ich nicht, gegen wen wir die holen sollten", warnte Matthias Schnödt am vergangenen Samstag. "Ich erwarte eine Reaktion des Teams", lautete deshalb die Forderung für die anstehende Partie.Dass dabei der Gegner der unangefochtene Spitzenreiter TSV 2000 Rothenburg ist, macht das Unterfangen umso schwieriger. Die Mittelfranken galten schon vor der Saison als einer der Top-Favoriten auf den Meistertitel und auf die Rückkehr in die Oberliga. Nach ihrem Abstieg 2014 soll es so weit sein, weshalb der TSV den Vertrag mit Trainer Csaba Szücs (50) verlängerte.Bereits im Hinspiel hatte es die Schnödt-Sieben gegen den damaligen Tabellenzweiten mit einem spielstarken und robusten Team zu tun, das bis dato nur einen Punkt abgegeben hatte. Inzwischen hat sich das Team um den 117-fachen slowakischen Nationalspieler Szücs noch besser gefunden und eilt von Sieg zu Sieg. Elfmal in Folge gingen die Mittelfranken als Sieger vom Feld. Auf die in den letzten Wochen nicht immer vollends überzeugende Defensivreihe der Auerbacher kommt eine Mammutaufgabe zu. Ausgerechnet jetzt hat Matthias Schnödt personelle Sorgen. Der Einsatz der erkrankten Alexander Tannenberger, Thomas Bauer und Florian Kolb ist unsicher. Maxim Pankraz kann aufgrund eines A-Jugend-Einsatzes nicht dabei sein und Volker Hackenberg fällt ebenfalls aus. "Rothenburg ist eindeutig Favorit in diesem Spiel. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hoffe ich auf eine Trotzreaktion meines Teams," sagte Schnödt. "Ich denke, die Jungs wollen zeigen, dass sie aus dem Auftritt in Münchberg gelernt haben. Wir müssen alles geben, bevor es in die närrische Pause geht, in der wir uns auf die schweren Spiele im letzten Drittel vorbereiten." Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist um 18 Uhr.SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Reger, Tannenberger (?), Bauer (?), Kolb (?), Hackenberg (?), Bürger, Kraus, Edtbauer, Eckert, Herold, Neuß, Hofmann M., Hofmann A.