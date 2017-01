Mit einem klaren 24:33-Sieg gegen die favorisierte SG Regensburg kehrten am Sonntagabend die Handballer des SV 08 Auerbach zurück. Mit 18:10-Punkten schoben sich die Bergstädter an Regensburg vorbei und kletterten auf Rang drei.

"Ich denke, das war unser bestes Spiel der Saison", sagte SV-Trainer Matthias Schnödt. Das Team um den starken Valentin Kroher ging beherzt ins Spiel. "Unsere aggressive Abwehr und die Torhüterleistung waren heute der Grundstein für den Sieg", sagte der Trainer. Julian Eckert ließ kaum zu, dass Regensburgs treffsicherster Angreifer Marcel Elgeti gefährlich wurde. Einzig der siebte Feldspieler sorgte dafür, dass sich Auerbach nicht früher absetzte. Die Gäste lagen nach wenigen Minuten mit 1:3 und nach einer Viertelstunde mit 3:7 vorne. Im Angriff hatte vor allem Alexander Tannenberger einen guten Tag. Er erzielte mit Matthias Edtbauer knapp die Hälfte aller Auerbacher Tore. Regensburg kam nicht ins Spiel, agierte im Angriff zu harmlos und offenbarte in der Abwehr große Lücken. Die Gastgeber machten es Auerbach nicht schwer, den Vorsprung bei drei bis vier Toren zu halten. In der zweiten Hälfte hatte Regensburg in der 40. Minute einen Rückstand von sechs Toren (17:23). "Offenbar liegt uns die Rolle des Underdogs. Ich habe den Eindruck, dass wir befreiter und sicherer spielen, wenn wir nicht favorisiert sind", sagte Schnödt.SV 08 Auerbach: Kroher, Reger, Tannenberger (9), Bauer (2), Hofmann M., Bürger, Hackenberg (1), Kolb (2), Edtbauer (7/2), Eckert (3), Herold (3), Hofmann A. (4), Kraus (2); Spielfilm: 0:1, 1:1, 1:3, 2:5, 3:7, 6:10, 8:10, 8:12, 11:15, 13:15, 13:16 - 13:17, 17:20, 17:23, 18:25, 19:25, 20:29, 24:33