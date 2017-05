Zwei Sportgelände nennt der SV 08 Auerbach sein Eigen. Für eine größere Investition am Sand holte er sich schon vor einem Jahr das Okay der Mitglieder. Jetzt erfuhren sie, warum der Beginn der Arbeiten am Sportheim noch auf sich warten lässt.

Jubilarehrungen Ein Höhepunkt bei der Hauptversammlung des SV 08 Auerbach waren die Ehrungen verdienter Mitglieder für ihre Vereinstreue. Sie wurden vom Vorsitzenden Uwe Ditz und seinem Stellvertreter Bernhard Lehner mit einer Urkunde ausgezeichnet, und 3. Bürgermeister Norbert Gradl gratulierte ihnen dazu.



25 Jahre: Holger Geyer, Kerstin Geyer, Emil Gollwitzer, Hildegard Gradl, Brigitte Grünberger, Marlene Kaßeckert, Angelika Masi, Daniel Müller, Sabrina Nittmann, Bernhard Schubert, Sieglinde Tomasini, Evi Weiß, Ralph Weiß, Marco Ziegler, Andreas Zintl, Sven Zocher



40 Jahre: Maria Adelhardt, Lothar Bernhardt, Cornelia Hackenberg, Emma Meisel, Kurt Ziegler, Werner Barth, Stefan Bühl, Marianne Hasler, Elke Horn, Maria Kormann, Barbara Lord, Harald Ziegler



50 Jahre: Erich Bühl, Franz Dirschwigl, Anton Eichenmüller, Josef Geyer, Werner Haberberger, Peter Hackenberg, Klaus Heindl, Fritz Koblitz, Herbert Lehner, Richard Merkl, Franz Steubl, Franz Tannenberger



60 Jahre: Josef Grünberger, Franz Heringklee, Helmut Schreml, Josef Sichelstiel



70 Jahre: Hans Kraus und Michael Schober . (sck)

Der Blick auf die finanzielle Situation des Vereins zeigt, dass in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet wurde. Vorsitzender Uwe Ditz

Der Vorsitzende Uwe Ditz nannte zu Beginn der Jahreshauptversammlung die nahezu konstante Zahl von rund 1080 Mitgliedern. Ein beherrschendes Thema war die angedachte Baumaßnahme am Sportheim Sand. Schon im Mai 2016 gaben die Mitglieder grünes Licht, dieses Projekt voranzutreiben.Vorgesehen ist eine Umgestaltung des Sanitärbereichs sowie die Schaffung eines Aufenthalts- und Versammlungsraums, der auch als Gastzimmer dienen kann. Auch eine Küche kommt hinzu. Die Gesamtkosten von geschätzten 240 000 Euro sollen durch Zuschüsse, Eigenleistung, Sponsoring sowie ein Darlehen finanziert werden."Der Blick auf die finanzielle Situation des Vereins zeigt, dass in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet wurde", erklärte Ditz. Der Abbau der Verbindlichkeiten aus dem Sportheimbau schaffe neue Spielräume. Aber die ursprüngliche Idee, schon dieses Jahr loszulegen, lasse sich wohl nicht umsetzen. Die Gespräche mit dem Bayerischen Landessportverband als dem wichtigsten Zuschussgeber bräuchten mehr Zeit als gedacht. Sobald Klarheit herrscht, will der Verwaltungsrat das Projekt an einem Informationsabend genauer vorstellen.Ditz sprach die Veränderungen im Sportheim Sand an, wo das Ehepaar Hinteregger die Wohnung verlassen und die Bewirtschaftung aufgegeben habe. Seither läuft der Kioskbetrieb im Eigenbetrieb. Regie führen Bernhard Lehner, Norbert Biersack und Kerstin Geyer, unterstützt von Helfern aus den Sparten Herren- und Frauenfußball. Lorenz Hinteregger betätigt sich weiter bei Platzpflege zusammen mit Andreas Walkowski und Markus Heldmann.Mit der Familie Cazimir sind neue Bewohner ins renovierte Gebäude eingezogen. "Sie kümmern sich um die Hausordnung und haben sich prima ins Vereinsleben integriert", bestätigte Ditz. Zum Frühjahr wurden alle Spielplätze gedüngt. Für den Sommer ist die erforderliche Instandsetzungsmaßnahme des A-Platzes am Sand angedacht.Bei einem niedrigen sechsstelligen Haushalt wies Schatzmeister Josef Zimmermann in einem Kassenbericht einen etwa zweiprozentigen Gewinn aus. Dies bestätigte Revisor Herbert Appl und führte die Entlastung des Vorstands herbei.

"Eltern sehen uns als Dienstleister"

Auerbach. (sck) Eltern sind immer seltener bereit, sich in die Betreuung junger Sportler einzubringen: Dies beklagt der Vorsitzende des SV 08 Auerbach, Uwe Ditz. Diese Entwicklung mache nicht nur seinem Verein zu schaffen, sie habe auch zur Auflösung der JFG Auerbacher Land geführt. Auch Funktionäre oder Helfer bei Arbeitseinsätzen rund um den Sportbetrieb seien immer schwerer zu gewinnen.Auf der anderen Seite sähen sich die Vereine mit enormen Erwartungshaltungen konfrontiert. Eltern forderten ein immer hochwertigeres Training und wanderten, wenn ihre Vorstellungen nicht erfüllt würden, mit den Kindern zu höherklassigen Vereinen ab. Die Entfernungen, die dorthin zurückgelegt werden müssten, spielten dann offenbar keine Rolle mehr."Wir haben es mit einer Generation von Eltern zu tun, die einen Sportverein als Dienstleister betrachten", stellte Ditz fest. Vor allem im Fußball und im Handball klafften die Bereitschaft zur Mitarbeit und die Ansprüche an die Leistungen des Vereins immer öfter auseinander. Der Vorsitzende äußerte die Befürchtung, , dass der Sportbetrieb zu den derzeitigen Konditionen wohl nicht mehr lange aufrecht erhalten werde könne.