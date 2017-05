Im vorletzten Spiel der Landesliga-Saison müssen die Handballer des SV 08 Auerbach noch einmal auswärts antreten. Dabei geht die Reise zum Tabellenletzten nach Ansbach. Die bereits als Absteiger fest stehenden Mittelfranken, bisher einziges Team ohne Punktgewinn, wollen im letzten Heimspiel noch einmal Alles geben und sich von ihrem Publikum mit Anstand in die Bezirksoberliga verabschieden. Für Auerbach dagegen geht es um nicht weniger als um den Klassenerhalt und ein bisschen auch darum, nicht als einziges Team der Runde Punkte gegen die HG Ansbach zu lassen. Aufgrund mehrerer Anfragen wird zur Unterstützung des Teams ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt ist am Samstag, 6. Mai, um 17 Uhr am Place de Laneuveville, Anpfiff in der Beckenweiherhalle ist um 20 Uhr.

Die Unterstützung von der Tribüne wird das Team auch dringend benötigen, denn durch die Ereignisse der vergangenen Wochen schrumpfte der Kader um Matthias Schnödt doch merklich. Zunächst verabschiedeten sich die beiden Jugendspieler Paul Neuß und Maxim Pankraz nach Erlangen, dann verletzte sich Jonathan Kraus und zuletzt fielen auch noch Karsten Herold und Moritz Hofmann aus. Während bei Hofmann noch keine Entscheidung über die Dauer seiner Sperre gefallen ist, so kann zumindest bei Herold eine gewisse Entwarnung vermeldet werden. Er hat sich die Schulter "nur" ausgekugelt, die selbe Schulter, wie damals in Coburg übrigens, dennoch ist für ihn die Saison zu Ende.Es wird also nicht leicht für die Oberpfälzer, ein konkurrenzfähiges Team in der Beckenweiherhalle auf das Feld zu schicken, denn neben den sicheren Ausfällen laborieren auch noch Julian Eckert (Knie) und Thomas Bauer (Leiste) an schmerzlichen Verletzungen. Voraussichtlich wird Ferdinand Neuß dabei sein und wahrscheinlich müssen auch Traine rSchnödt selbst und Co-Trainer Maximilian Hofmann eingreifen.